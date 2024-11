Cinque giochi da giocare su Steam Deck questa settimana (11 - 17 novembre)

Steam Deck, il celebre PC handheld di Valve, ha aperto le porte del PC gaming anche a chi, normalmente, si è sempre rivolto al mondo delle console per la loro immediatezza. SteamOS, difatti, offre un'esperienza totalmente "senza pensieri", dove al giocatore viene richiesto semplicemente di scaricare il software dallo store di Valve e cominciare a giocare, senza preoccuparsi di null'altro.

Ovviamente Steam Deck non è solo questo, soprattutto in virtù della community che gravita attorno al celebre PC handheld di Valve che continua a offrire soluzioni per personalizzare l'esperienza finale in maniere davvero incredibili, ma proprio grazie a questa immediatezza ha permesso a moltissimi giocatori di scoprire alcuni titoli che, vuoi per la portabilità di Steam Deck vuoi per il fatto che offre una libreria di dimensioni abnormi, si sposano perfettamente con la filosofia alla base dell'handheld di Valve.

In questa rubrica abbiamo deciso di farvene conoscere ciclicamente una cinquina. Non importa se sono giochi celebri o perle nascoste, l'importante per noi è che girino squisitamente bene su Steam Deck, offrendo un'esperienza perfetta senza bisogno di "aiutini aggiuntivi" per esprimere appieno il loro potenziale.

Balatro

Balatro è uno di quegli indie che, grazie alla sua peculiarità, è riuscito a diventare un fenomeno di massa, conquistando sempre più giocatori. Il suo essere, molto banalmente, un "card-game" adornato da una squisita pixel-art, lo rende perfetto per essere fruito sullo schermo di Steam Deck, visto che è poco esoso in termini di risorse.

Per chi non lo avesse mai sentito nominare, si tratta di un gioco di carte roguelike ispirato al poker, incentrato sulla creazione di potenti sinergie fra le carte e dal gameplay dannatamente assuefacente. Non stiamo a raccontarvi di più per non rovinarvi la sorpresa, ma visto il prezzo irrisorio al quale viene venduto (meno di 10€ su Instant Gaming) e come la sua struttura si sposi perfettamente con la mobilità mordi e fuggi di Steam Deck, vi consigliamo caldamente di dargli una chance... potreste non giocare ad altro per molto tempo.

Metal Slug Tactics

Pensare anche solo per un momento di mescolare la frenetica azione da Run & Gun di Metal Slug, alla pacatezza di uno strategico a turni, sembra pura follia, eppure per qualche ragione al di fuori dalla nostra comprensione, questa miscela funziona dannatamente bene e Metal Slug Tactics si è rivelata una delle sorprese di questo fine 2024.

Un esperimento che fonde con successo le anime di questi due mondi, adornandole con uno stile grafico retrò che si sposa perfettamente con lo stile a cui ci ha abituato la serie di Metal Slug. Sebbene la sua natura roguelike, e la difficoltà elevata, potrebbero spaventare chi è meno avvezzo al genere, sarebbe un errore madornale non dare una possibilità alla produzione targata Leikir Studio (che si trova a poco meno di 18€ su Instant Gaming), specialmente in virtù di come si trovi perfettamente a suo agio in un contesto portatile come quello di Steam Deck.

Absolute Drift: Zen Edition

Se avete un paio di euro che vi avanzano, e cercate un'esperienza rilassante basata sull'antica arte del Drift (si, proprio quella che richiede di far curvare in sovrasterzo le macchine), allora non possiamo che consigliarvi di provare Absolute Drift: Zen Edition, una produzione tanto peculiare quanto perfetta per brevi sessioni di gioco in mobilità.

Un comparto artistico dannatamente ispirato, un gameplay tanto semplice quanto funzionale e uno stile incredibile, sono le fondamenta di questa produzione dall'animo "mobile", dove ci si troverà a dover padroneggiare l'antica arte del Drift all'interno di una serie di modalità di gioco che spaziano da un rilassante free-roam a delle gare serrate dove ogni curva conta. A chiudere il cerchio ci sono una splendida colonna sonora a base di Drum & Bass e una leaderboard online, che vi porterà a giocare per ore nel tentativo di scalare la vetta.

The Ascent

The Ascent è un action-shooter, con elementi GDR, giocabile in singolo o in co-op e ambientato in un mondo cyberpunk. In una metropoli verticale, popolata da creature provenienti da tutta la galassia e gestita dalle multinazionali, si vestiranno i panni di un lavoratore, proprietà della compagnia che possiede tutti gli abitanti di quel distretto. In un giorno qualunque, una serie di catastrofici eventi travolge il distretto e il protagonista si ritroverà a imbracciare le armi e partire per scoprire la causa di quanto è successo.

The Ascent uscì su Xbox e PC tre anni fa e per via di una serie di aspettative molto elevate, non convinse appieno tutti, venendo liquidato frettolosamente come "una buona esperienza da recuperare in forte sconto". Bene, considerando che al momento lo si trova a 1€ su Instant Gaming, non possiamo che consigliarvi di recuperarlo il prima possibile, visto che per una cifra irrisoria avrete fra le mani una produzione Con tantissimo stile e che, pur non vantando una storia memorabile, riesce a divertire per tutta la sua durata.

In Sound Mind

Chiudiamo questa lista con un'altra produzione di qualche anno fa, passata in sordina a causa di un sovraffollamento di uscite altisonanti. In Sound Mind è un horror psicologico, in prima persona, caratterizzato da un taglio satirico molto peculiare per il genere e che, grazie alle poche risorse richieste, gira splendidamente su Steam Deck.

Ambientato in un edificio molto peculiare, e dotato di vita propria, il protagonista di questa bizzarra storia si troverà a indagare su una serie di vittime decedute in seguito all'esposizione a una terapia sperimentale. Fra scontri frenetici e enigmi molto ispirati, ci si troverà circondati da visioni distorte, orrori abominevoli e... un gatto di nome Tonia. In Sound Mind è una produzione atipica, fresca e, seppur non perfettamente rifinita sotto ogni aspetto, meritevole di essere giocata almeno una volta, specialmente considerando che la si trova a poco più di 1€ su Instant Gaming.