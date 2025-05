Avete amato GTA 4? Allora potreste gioire quest'anno

Attenzione, perché secondo recenti indiscrezioni, Rockstar Games starebbe lavorando a una versione aggiornata di Grand Theft Auto IV per le console di ultima generazione, con un possibile lancio entro la fine dell'anno corrente. Il progetto, che sarebbe in fase di sviluppo da circa dodici mesi, non si configurerebbe come una completa rimasterizzazione ma piuttosto come un port migliorato per PlayStation 5, PS5 Pro e la famiglia Xbox Series X|S (console acquistabile su Amazon), portando finalmente il titolo oltre i confini delle ormai obsolete PS3 e Xbox 360.

La notizia arriva da una fonte considerata affidabile per quanto riguarda le news su Rockstar Games. L'insider Tez2 ha infatti rivelato che "qualcuno all'interno di Rockstar Games ha accennato all'esistenza del port di Grand Theft Auto IV, che a questo punto dovrebbe aver raggiunto circa un anno di sviluppo". Secondo la stessa fonte, questa operazione potrebbe rappresentare uno dei motivi principali dietro la rimozione della mod LCPP, particolarmente apprezzata dalla community.

Non solo GTA IV sarebbe nei piani della software house: il leaker suggerisce che, seguendo una roadmap delineata durante il periodo pandemico, Rockstar potrebbe successivamente dedicarsi a un port di Max Payne 3, aprendo potenzialmente le porte a un bundle completo o addirittura a un'edizione definitiva che includa anche i remake già annunciati di Max Payne 1 e 2.

Sebbene al momento si tratti di informazioni non ufficiali, l'eventuale arrivo di GTA IV sulle piattaforme moderne rappresenterebbe un evento significativo per i numerosi fan che da anni attendono di poter rivisitare Liberty City con una qualità visiva adeguata agli standard attuali. Attualmente il gioco risulta accessibile solo tramite Steam o attraverso la retrocompatibilità di Xbox, rendendo questa operazione non solo desiderata ma ormai necessaria.

Al momento della diffusione di queste indiscrezioni, Rockstar Games ha mantenuto il consueto riserbo, astenendosi dal commentare ufficialmente le voci. Un atteggiamento prevedibile da parte di un'azienda che ha sempre preferito gestire la comunicazione dei propri progetti con tempistiche rigorosamente controllate e strategie di marketing calibrate al millimetro.

Per i fan della serie, questo possibile ritorno di GTA IV rappresenterebbe comunque un'opportunità preziosa per riscoprire uno dei capitoli più maturi e apprezzati dalla critica, caratterizzato dalla storia di Niko Bellic e da una rappresentazione di Liberty City che ancora oggi è considerata tra le più atmosferiche e dettagliate mai create in un videogioco open-world. In attesa di conferme ufficiali, non resta che osservare con attenzione i prossimi movimenti di Rockstar Games, sempre capace di sorprendere il proprio pubblico con annunci inaspettati come è accaduto di recente con il nuovo trailer di GTA 6.