Civilization 7 | Guida ai trofei e al platino

Che voi vogliate conquistare il mondo con la diplomazia, la guerra o il commercio, Civilization 7 vi permette di perseguire i vostri obiettivi con la più classica delle esperienze di gioco progettate da Sid Meier e Firaxis Games, come vi abbiamo spiegato nella nostra recensione.

Anche un gioco del genere prevede la presenza di trofei da conquistare per ottenere l'ambito trofeo di platino (o i 1000G su Xbox), e in questa guida vi spieghiamo nel dettaglio come ottenere ognuno di essi, con qualche consiglio utile.

In totale parliamo di circa 33 Trofei (31 d'Argento, 1 d'Oro e 1 di Platino), ma non fatevi ingannare dal numero esiguo perché saranno necessarie almeno 18 partite diverse per poterli conquistare tutti: uno per ogni personaggio scelto. Nel corso di queste partite, potranno essere vinti ovviamente anche gli altri trofei - vi consigliamo noi quali con il personaggio giusto.

Tutti i trofei di Civilization 7

DONNA D'ARME

Vinci nell'epoca moderna giocando con Amina.

Con Amina puntate anche ai trofei legati al Retaggio economico (vedete trofei Segreti Commerciali, Un Bastimento Carico Carico Di... e Sistema Binario).

BUDDHISMO IN BOCCIO

Vinci nell'epoca moderna giocando con Ashoka, che rinuncia al mondo.

Con Ashoka puntate anche ai trofei legati al Retaggio culturale (vedete trofei Va Tutto a Meraviglia, Dovrebbe Stare in un Museo e Dai Quattro Angoli del Mondo).

IMPERATORE IMPERITURO

Vinci nell'epoca moderna giocando con Augusto.

Con Augusto potete puntare ai trofei legati al Retaggio culturale (vedete trofei Va Tutto a Meraviglia, Dovrebbe Stare in un Museo e Dai Quattro Angoli del Mondo) oppure al Retaggio economico (vedete trofei Segreti Commerciali, Un Bastimento Carico Carico Di... e Sistema Binario).

COLPO DI FULMINE

Vinci nell'epoca moderna giocando con Benjamin Franklin.

Con Benjamin Franklin potete puntare ai trofei legati al Retaggio scientifico (vedete trofei Topi da Biblioteca, Scienza Urbana e Non è Mica Ingegneria Spaziale).

LO DICE IL NOME

Vinci nell'epoca moderna giocando con Caterina la Grande.

Con Caterina potete puntare ai trofei legati al Retaggio culturale (vedete trofei Va Tutto a Meraviglia, Dovrebbe Stare in un Museo e Dai Quattro Angoli del Mondo).

MO' TE MAGNO

Vinci nell'epoca moderna giocando con Carlo Magno.

Con Caterina potete puntare ai trofei legati al Retaggio militare (vedete trofei Pace e Bene, Vita nelle Colonie e Politica del Grosso Bastone).

SAGGEZZA PROVERBIALE

Vinci nell'epoca moderna giocando con Confucio.

Con Confucio potete puntare ai trofei legati al Retaggio culturale (vedete trofei Va Tutto a Meraviglia, Dovrebbe Stare in un Museo e Dai Quattro Angoli del Mondo).

IL VECCHIO FRITZ

Vinci nell'epoca moderna giocando con Federico il Grande.

Con Federico di Prussia potete puntare ai trofei legati al Retaggio militare (vedete trofei Pace e Bene, Vita nelle Colonie e Politica del Grosso Bastone).

PIONIERA E RIVOLUZIONARIA

Vinci nell'epoca moderna giocando con Harriet Tubman.

Con Harriet Tubman potete puntare ai trofei legati al Retaggio militare (vedete trofei Pace e Bene, Vita nelle Colonie e Politica del Grosso Bastone).

HORUS POCUS

Vinci nell'epoca moderna giocando con Hatshepsut.

Con Hatshepsut potete puntare ai trofei legati al Retaggio culturale (vedete trofei Va Tutto a Meraviglia, Dovrebbe Stare in un Museo e Dai Quattro Angoli del Mondo).

ALLA LUCE DEL SOLE

Vinci nell'epoca moderna giocando con Himiko, regina di Wa.

Con Himiko potete puntare ai trofei legati al Retaggio scientifico (vedete trofei Topi da Biblioteca, Scienza Urbana e Non è Mica Ingegneria Spaziale).

IN VIAGGIO VERSO LA VITTORIA

Vinci nell'epoca moderna giocando con Ibn Battuta.

Potete puntare uno qualsiasi tra i retaggi, dato che in ogni nuova Epoca guadagna molteplici punti attributi.

NESSUNO SI ASPETTA L'INQUISIZIONE SPAGNOLA

Vinci nell'epoca moderna giocando con Isabella.

Con Isabella puntate anche ai trofei legati al Retaggio economico (vedete trofei Segreti Commerciali, Un Bastimento Carico Carico Di... e Sistema Binario), ma assicuratevi di scoprire Meraviglie Naturali e di investire soprattutto nella flotta.

GIÙ LE MANI

Vinci nell'epoca moderna giocando con José Rizal.

Con José Rizal potete puntare ai trofei legati al Retaggio culturale (vedete trofei Va Tutto a Meraviglia, Dovrebbe Stare in un Museo e Dai Quattro Angoli del Mondo).

RIVOLUZIONARIO DEI DUE MONDI

Vinci nell'epoca moderna giocando con Lafayette.

Con Lafayette potete puntare ai trofei legati al Retaggio culturale (vedete trofei Va Tutto a Meraviglia, Dovrebbe Stare in un Museo e Dai Quattro Angoli del Mondo).

MEGLIO TEMUTI CHE AMATI

Vinci nell'epoca moderna con Machiavelli.

Con Machiavelli puntate anche ai trofei legati al Retaggio economico (vedete trofei Segreti Commerciali, Un Bastimento Carico Carico Di... e Sistema Binario), oppure puntate al Retaggio militare (vedete trofei Pace e Bene, Vita nelle Colonie e Politica del Grosso Bastone).

INCA-NTESIMO

Vinci nell'epoca moderna giocando con Pachacuti.

Con Machiavelli puntate anche ai trofei legati al Retaggio economico (vedete trofei Segreti Commerciali, Un Bastimento Carico Carico Di... e Sistema Binario).

LA FAMIGLIA PRIMA DI TUTTO

Vinci nell'epoca moderna giocando con Trung Trac.

Con Trung Trac potete puntare ai trofei legati al Retaggio militare (vedete trofei Pace e Bene, Vita nelle Colonie e Politica del Grosso Bastone), oppure puntate al Retaggio scientifico (vedete trofei Topi da Biblioteca, Scienza Urbana e Non è Mica Ingegneria Spaziale).

FARSI... STRADA NELLA VITA

Vinci nell'epoca moderna giocando con Serse, re dei re.

Con Serse potete puntare ai trofei legati al Retaggio militare (vedete trofei Pace e Bene, Vita nelle Colonie e Politica del Grosso Bastone), oppure puntate al Retaggio economico (vedete trofei Segreti Commerciali, Un Bastimento Carico Carico Di... e Sistema Binario).

VA TUTTO A MERAVIGLIA

Completa tutte le Imprese del Percorso Retaggio culturale nell'epoca antica.

SEGRETI COMMERCIALI

Completa tutte le Imprese del Percorso Retaggio economico nell'epoca antica.

PACE E BENE

Completa tutte le Imprese del Percorso Retaggio militare nell'epoca antica.

TOPI DA BIBLIOTECA

Completa tutte le Imprese del Percorso Retaggio scientifico nell'epoca antica.

DOVREBBE STARE IN UN MUSEO

Completa tutte le Imprese del Percorso Retaggio culturale nell'epoca delle esplorazioni.

UN BASTIMENTO CARICO CARICO DI...

Completa tutte le Imprese del Percorso Retaggio economico nell'epoca delle esplorazioni.

VITA NELLE COLONIE

Completa tutte le Imprese del Percorso Retaggio militare nell'epoca delle esplorazioni.

SCIENZA URBANA

Completa tutte le Imprese del Percorso Retaggio scientifico nell'epoca delle esplorazioni.

DAI QUATTRO ANGOLI DEL MONDO

Completa tutte le Imprese del Percorso Retaggio culturale nell'epoca moderna.

SISTEMA BINARIO

Completa tutte le Imprese del Percorso Retaggio economico nell'epoca moderna.

POLITICA DEL GROSSO BASTONE

Completa tutte le Imprese del Percorso Retaggio militare nell'epoca moderna.

NON È MICA INGEGNERIA SPAZIALE (PER ORA)

Completa tutte le Imprese del Percorso Retaggio scientifico nell'epoca moderna.

SENTIRSI UN DIO

Vinci una partita in difficoltà Divinità.

LA PROVA DEL TEMPO

Ottieni tutti gli altri trofei