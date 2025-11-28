Il fenomeno Clair Obscur: Expedition 33 (acquistabile qui a prezzo scontato) continua a sorprendere l'industria videoludica, diventando uno dei casi di successo più inaspettati del 2025. Il JRPG a turni sviluppato dallo studio francese Sandfall Interactive ha superato ogni previsione, raggiungendo traguardi commerciali e di critica che nemmeno il team di sviluppo si aspettava. Con 5 milioni di copie vendute in cinque mesi dal lancio del 24 aprile e ben 12 nomination ai The Game Awards, questo titolo ha dimostrato che il genere dei giochi di ruolo a turni ha ancora molto da dire nel panorama gaming contemporaneo.

Guillaume Broche, creative director del progetto, ha rilasciato dichiarazioni sorprendentemente candide durante un'intervista con Radio Times Gaming in occasione dei Golden Joysticks Awards. Il director ha ammesso che l'intero studio è stato colto di sorpresa dal successo: "Prima del lancio, non doveva essere un successo enorme. Pensavamo tutti la stessa cosa: sarà un gioco figo, non grande, ma figo. Quello che sta succedendo oggi è qualcosa che nessuno riesce davvero a capire". Una testimonianza rara di umiltà in un'industria spesso dominata da aspettative gonfiate e marketing aggressivo.

La strategia di lancio del gioco ha sicuramente contribuito al suo successo virale. Clair Obscur: Expedition 33 è arrivato simultaneamente su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, entrando dal day-one nel catalogo di Xbox Game Pass. Questa mossa si è rivelata vincente, permettendo a milioni di giocatori di scoprire il titolo senza barriere economiche iniziali, generando un passaparola organico che ha amplificato esponenzialmente la visibilità del gioco.

"È diventato un fenomeno culturale, ma solo perché il gioco è molto onesto", afferma Ben Starr, voice actor del personaggio Verso

L'aspetto più interessante emerso dalle dichiarazioni del team riguarda la percezione interna del progetto durante lo sviluppo. Ben Starr, che presta la voce al protagonista Verso, ha confermato quanto dichiarato da Broche: "Non era mai stato concepito per diventare così grande. Si è trasformato in una sorta di momento culturale, un fenomeno, ma questo è dovuto semplicemente al fatto che il gioco è molto onesto". Il voice actor ha anche rivelato che l'intero cast si scambia messaggi increduli sui numeri raggiunti, definendo la situazione "semplicemente assurda".

Le 12 nomination ai The Game Awards rappresentano un record per un gioco indipendente al debutto, coprendo praticamente tutte le categorie principali: Best Direction, Best Narrative, Best Art Direction, Best Score and Music, Best Audio Design, Best Independent Game, Best Debut Indie Game e Best RPG. Il gioco compete anche per l'ambito premio Game of the Year, un risultato straordinario considerando la concorrenza di produzioni AAA con budget decine di volte superiori. Tre membri del cast sono inoltre nominati individualmente per Best Performance.

Dal punto di vista del supporto post-lancio, Sandfall sta dimostrando grande attenzione alla community. L'update 1.4.0 recentemente pubblicato ha introdotto una funzione molto richiesta dai giocatori: l'opzione Battle Retry, che permette di riprovare immediatamente uno scontro fallito senza dover ricaricare manualmente il salvataggio. Un classico quality-of-life improvement che i fan dei JRPG moderni si aspettano, accompagnato da miglioramenti visivi, ottimizzazioni e correzioni di bug.