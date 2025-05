Clair Obscur: Expedition 33, la spada più rotta di sempre viene obliterata con la patch

Le recenti modifiche apportate a Clair Obscur: Expedition 33 hanno ridimensionato alcune delle meccaniche di gioco più sbilanciate, mettendo fine all'era dei danni astronomici che avevano trasformato alcuni scontri in passeggiate. La patch 1.2.3, rilasciata recentemente da Sandfall Interactive, rappresenta il primo vero intervento sostanziale sul bilanciamento del gioco, con particolare attenzione alla temuta "build da 2 miliardi di danni" che aveva fatto discutere la community nelle scorse settimane.

Gli sviluppatori hanno mantenuto la promessa di riequilibrare le abilità più potenti, intervenendo principalmente su Stendhal, la cui potenza è stata ridotta del 40%, e su Medalum, l'arma di Maelle, che soffriva di un bug significativo. Quest'ultimo permetteva di raddoppiare tutti i danni mentre si era in posizione Virtuose, anziché limitarsi a quelli da bruciatura come previsto. Una correzione che molti giocatori esperti considerano più una riparazione che un nerf vero e proprio.

Migliorie tecniche e correzioni di bug

Al di là degli interventi sul bilanciamento, l'aggiornamento risolve numerosi problemi tecnici. Particolare attenzione è stata data al supporto per i monitor ultrawide, con correzioni alle interfacce di combattimento che ora si adattano correttamente e alle cutscene che non subiscono più l'effetto letterbox nei monitor 32:9. Migliorata anche la compatibilità con Steam Deck, dove alcuni menu presentavano problemi di visualizzazione.

I controlli da mouse e tastiera, sebbene non raccomandati dagli sviluppatori (chi effettua parate con il pulsante del mouse viene descritto come una "bestia diversa, da temere"), hanno ricevuto diversi aggiustamenti. Risolto il problema dei pulsanti del mouse che diventavano non responsivi dopo il primo utilizzo e corretta l'interazione tra mouse e tastiera nei menu di gioco.

Particolarmente apprezzato è l'intervento sulla mappa di gioco, dove sono stati corretti numerosi punti in cui il giocatore poteva rimanere bloccato, sia esplorando a piedi che utilizzando Esquie, il quale aveva problemi specifici, come cadere attraverso i ponti di pittura o rimanere bloccato vicino all'ingresso delle Acque Volanti.

Sistemati anche diversi softlock critici, tra cui uno particolarmente grave che permetteva di esiliare permanentemente gran parte del gruppo nel regno delle ombre, un inconveniente che sicuramente non migliorava l'esperienza di gioco. Corrette anche le scalature degli attributi per le armi Lithelim di Lune e Blizzon di Sciel, che non funzionavano correttamente ai livelli più alti.

Le note della patch concludono anticipando che questo è solo il primo di una serie di aggiornamenti previsti nei prossimi mesi, con gli sviluppatori che stanno ancora analizzando numerose richieste di funzionalità e problemi segnalati dalla community. Per chi ha apprezzato la profondità del sistema di combattimento di Clair Obscur, questi interventi rappresentano un passo importante verso un'esperienza di gioco più equilibrata, pur mantenendo la sfida che caratterizza il titolo.