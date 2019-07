Ecco la classifica dei giochi terze parti più venduti di sempre negli USA

Quali sono i giochi di terze parti più venduti di sempre negli USA? La risposta arriva da Matt Piscatella che condivide alcuni dati interessanti.

Quali sono i giochi di terze parti più venduti su console negli USA? La risposta arriva direttamente da Matt Piscatella di NPD Group. I dati dell’analista partono dal 1995 per quanto riguarda le copie fisiche, mentre nel caso delle versioni digitali i primi dati sono del 2012. Prima di vedere le classifiche, bisogna sottolineare che non tutti i publisher hanno condiviso i dati completi e che la posizione in classifica è definita dal guadagno calcolato in dollari fino a maggio 2019.

Per iniziare, vediamo quali sono i giochi più venduti su tutte le console:

GTA V Call of Duty: Black Ops Call of Duty: Black Ops II Call of Duty: Modern Warfare 3 Guitar Hero III: Legends of Rock Call of Duty: Modern Warfare 2 Rock Band Call of Duty: Black Ops III Call of Duty: Ghosts Call of Duty: WWII

Passiamo ora ai giochi più venduti sulle console Nintendo:

Guitar Hero World Tour Guitar Hero III: Legends of Rock Just Dance 2 Just Dance 3 Mario and Sonic: Olympic Games LEGO Star Wars: Complete Saga Rock Band Just Dance 4 Mario and Sonic at the Olympic Winter Games Rock Band 2

In questo caso, Piscatella ci informa che se includessimo anche i giochi first party Nintendo, questi dieci titoli non apparirebbero nella classifica: non vengono indicati numeri precisi, ma possiamo affermare che nessun gioco di terze parti ha venduto quanto i titoli Nintendo.

Vediamo ora i giochi più venduti su piattaforme PlayStation:

GTA V Guitar Hero III Legends of Rock Grand Theft Auto: San Andreas Call of Duty: Black Ops Call of Duty: Black Ops II Red Dead Redemption II Call of Duty: WWII Call of Duty: Modern Warfare 3 Call of Duty: Black Ops III Call of Duty: Black Ops IIII

Parlando dei giochi PlayStation, Piscatella ci informa che, includendo anche i titoli first party, il primo ad apparire nella lista sarebbe Marvel’s Spider-Man in 18° posizione.

Infine, abbiamo i titoli Xbox:

GTA V Call of Duty: Black Ops Call of Duty: Black Ops II Call of Duty: Modern Warfare 3 Call of Duty: Modern Warfare 2 Call of Duty: Ghosts Call of Duty: Black Ops III Call of Duty: Advanced Warfare Call of Duty 4: Modern Warfare Call of Duty: WWII

Nel caso di Xbox, se includessimo anche le esclusive Microsoft, troveremmo Halo 3 in ottava posizione.

Diteci, cosa ne pensate di questa classifica degli USA? Noi non siamo troppo stupidi da questi dati, dobbiamo ammetterlo.