Serum, rilevata la data di uscita

Serum, il gioco d'avventura in prima persona di Game Island e l'editore Toplitz Productions, arriverà il 23 maggio su Steam.

Il trailer più recente del gioco ci introduce nel mondo in rovina di Matamis, dove il protagonista, Adam, si ritrova intrappolato in una lotta per la sopravvivenza dopo un cataclisma mutageno che ha devastato la regione. Abbandonato dall'organizzazione farmaceutica EVAS Corporation, Adam deve ora affrontare le conseguenze dell'incidente da solo, cercando risposte mentre lotta per la sua stessa esistenza.

In un'atmosfera carica di tensione e mistero, i giocatori si immergeranno in un'avventura che rivelerà una cospirazione. Il siero diventa la chiave per prolungare la vita e migliorare le capacità fisiche del giocatore.

La meccanica temporale unica di Serum aggiunge un elemento in più alla formula di gioco, consentendo ai giocatori di sperimentare diverse abilità e situazioni mentre si muovono attraverso il mondo pericoloso e contaminato. La creazione e la gestione delle risorse diventano cruciali per la sopravvivenza, mentre i giocatori devono affrontare non solo le sfide ambientali, ma anche le mostruosità mutate che infestano il paesaggio.

Il recente playtest pubblico del gioco ha rivelato una buona risposta da parte della community dei giocatori, con Serum che si è classificato tra le prime 50 demo più giocate durante lo Steam Next Fest di febbraio.

Gli interessati possono già aggiungere Serum alla loro lista dei desideri su Steam e partecipare alle discussioni sulla community Discord dedicata al gioco.