COD 2020, nuovi rumor su Black Ops e sullo sviluppo

COD 2020, il prossimo capitolo della serie, potrebbe essere un nuovo Black Ops. Vediamo gli ultimi rumor legati al gioco di Activision.

Call of Duty Modern Warfare non è ancora tra noi, ma gli appassionati della serie di sparatutto di Activision pensano già al futuro e si preoccupano del “COD 2020” che arriverà il prossimo anno. Alcuni report della scorsa primavera avevano già evidenziato che il nuovo capitolo è in un momento difficile.

Di norma, i COD hanno tre anni di sviluppo, in quanto si alternano tre diversi team: Infinity Ward, Treyarch e Sledgehammer Games. Modern Warfare è sviluppato da Infinity Ward, mentre COD 2020 sarebbe dovuto essere in mano a Sledgehammer Games (con il supporto di Raven Software). Pare però che i due team non siano stati in grado di dare una direzione precisa all’opera e questo ha spinto Activision a mettere a capo del progetto Treyarch, la quale ha rivoluzionato il titolo.

Copertina per Call of Duty: Black Ops 4

Pare però che questo non abbia affatto reso lo sviluppo più fluido e, secondo lo YouTuber TheGamingRevolution (noto per i leak di COD), l’attuale stato di lavoro è circa al 30% del completamento: considerando che manca solo un anno all’uscita (che dovrebbe inoltre avvenire su più piattaforme, visto il presunto arrivo della next-gen), si può affermare che il team è in ritardo. Inoltre, il titolo stesso del gioco non è ancora stato definito. Si parla di Black Ops 5, semplicemente “Black Ops” (quindi una sorta di reboot?) oppure qualche altro nome sempre legato a Black Ops.

Ovviamente non si tratta di informazioni ufficiali ma solo di un rumor, per quanto da una fonte credibile. Precedenti rumor hanno affermato che COD 2020 sarà “Black Ops 5” e che sarà ambientato durante la Guerra Fredda, precisamente in Vietnam. Un altro rumor, invece, aveva affermato che la campagna di COD 2020 sarà più ambiziosa e avrà luogo in un arco temporale di 40 anni, coprendo sia la guerra di Korea che la guerra del Vietnam.

Per scoprire la verità dovremo obbligatoriamente attendere ancora un po’ di tempo. Voi cosa ne pensate?