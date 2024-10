COD Black Ops 6: vendite fisiche in calo in UK a causa del Game Pass

Le vendite di Call of Duty: Black Ops 6 (acquistabile su Amazon) in Regno Unito sono calate del 10% rispetto al predecessore Modern Warfare 3, secondo quanto rivelato da Christopher Dring, direttore di GamesIndustry.biz. Il calo riguarda principalmente le vendite fisiche su Xbox, mentre su PlayStation 5 sono rimaste stabili.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Il declino delle vendite su Xbox era prevedibile, considerando l'inclusione del gioco nel catalogo di Game Pass. Dring ha specificato che i dati sulle vendite digitali non sono ancora disponibili. Questo potrebbe fornire un quadro più completo dell'accoglienza del nuovo capitolo della popolare serie sparatutto.

A ogni modo le vendite non sono negative e i risultati, anche in virtù dell'abbonamento, sembrano essere molto positivi. Anzi, al contrario, ci si aspettava forse qualcosina di più del solo 10% di vendite in meno della versione Xbox, questo potrebbe significare che l'abbonamento non starebbe spostando tanti giocatori di COD che sembrano ancora interessati all'acquisto del singolo gioco.

Non resta che vedere come si evolverà la situazione, anche perché è certamente un percorso a lungo termine e di strada da fare ce ne è ancora moltissima per Xbox.