Black Ops 6: un pazzo è arrivato al grado Prestigio senza uccidere nessuno

Un giocatore di Call of Duty: Black Ops 6 ha raggiunto il grado Prestigio senza uccidere nessun avversario, mettendo decisamente in sfida il tradizionale stile di gioco basato sull'eliminazione dei nemici. Il redditor Pilgore ha completato, infatti, 111 partite in 19 ore e 26 minuti di gioco multiplayer, mantenendo un rapporto uccisioni/morti di 0.00 ma ottenendo un impressionante rapporto vittorie/sconfitte di 1.92.

Pilgore ha sfruttato tattiche alternative per accumulare punti esperienza, concentrandosi sugli obiettivi di gioco e utilizzando equipaggiamenti come la Spy Cam.

La strategia di Pilgore si basa su:

Giocare per gli obiettivi delle modalità come Conquista e Dominio

Utilizzare equipaggiamenti tattici per guadagnare punti

Abbattere le torrette nemiche

Attivare strumenti di supporto come UAV e CUAV

Questa tattica gli ha permesso di essere un prezioso supporto per la squadra pur mantenendo un approccio pacifista. C'è da dire, però, che Pilgore non è nuovo a questo tipo di sfide: ha già raggiunto prestigiosi traguardi in precedenti capitoli della serie Call of Duty, tra cu Prestigio 15 in Black Ops Cold War, Prestigio 10 in Vanguard e Modern Warfare 2 e Prestigio 15 in Modern Warfare 3

Alla domanda sul perché abbia deciso di giocare in questo modo, Pilgore ha risposto: "Ho scherzato con un amico dicendo che avrei potuto raggiungere il Prestigio prima di lui anche senza ottenere uccisioni in Black Ops Cold War. Mi sono divertito a giocare in quel modo, così ho semplicemente continuato".

Uno degli aspetti più sorprendenti di questa impresa è come Pilgore sia riuscito a evitare uccisioni accidentali, considerando i numerosi modi in cui ciò potrebbe accadere involontariamente durante il gioco.

Il giocatore ha sottolineato come la Spy Cam abbia sostituito le granate a frammentazione, riducendo ulteriormente il rischio di uccisioni involontarie. Ha, inoltre, evitato situazioni potenzialmente pericolose, come nemici che entrano nel mirino mentre abbatte le torrette.

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, la tattica di Pilgore si è rivelata sorprendentemente efficace per guadagnare punti esperienza. Il giocatore ha dichiarato di ottenere costantemente almeno 7.000 punti a partita. Nel corso degli anni ha sperimentato diversi loadout, ma il gameplay principale è rimasto lo stesso e non ha nemmeno intenzione di fermarsi.

Alla domanda su cosa farà in futuro, ha risposto che continuerà finché non otterrà un'uccisione o, banalmente, si annoierà. Insomma, ha veramente una pazienza infinita.