Black Ops 6: ecco le armi che verranno nerfate nella Stagione 1

La stagione 1 di Call of Duty: Black Ops 6 e Warzone inizierà il 14 novembre, introducendo numerosi contenuti e modifiche al bilanciamento delle armi. Treyarch ha rivelato in anteprima alcuni dei cambiamenti previsti per l'arsenale di Black Ops 6, che andranno a modificare significativamente il meta del gioco.

Tra le novità più rilevanti, spicca il buff all'XM4, il fucile d'assalto base che vedrà un aumento di 2 punti di danno a tutte le distanze. Modifiche simili interesseranno anche altri fucili d'assalto come l'AMES 85 e il GPR 91. Inoltre, per i fucili di precisione sono previsti miglioramenti generalizzati alla resistenza al rinculo e alla stabilità mentre si mira.

Oltre al bilanciamento delle armi, l'aggiornamento introdurrà migliorie alla logica di spawn dei giocatori, ridurrà il volume dei passi e apporterà modifiche allo scorestreak Archangel. Queste novità si aggiungono, ovviamente, all'enorme quantità di nuovi contenuti in arrivo con la Stagione 1.

Black Ops 6 si è rivelato uno dei capitoli più apprezzati della serie Call of Duty degli ultimi anni, grazie a una campagna coinvolgente, una modalità Zombies che richiama le glorie del passato e soprattutto un multiplayer solido e divertente, e l'arrivo della Stagione 1 promette di arricchire ulteriormente l'esperienza di gioco.

Gli sviluppatori consigliano ai giocatori di consultare le note complete della patch per tutti i dettagli sui cambiamenti in arrivo. Inoltre, invitano a tenere d'occhio le guide al meta di Black Ops 6 nei primi giorni della nuova stagione per scoprire quali saranno le armi più efficaci dopo le modifiche al bilanciamento.

Con l'avvio della Stagione 1, Call of Duty: Black Ops 6 e Warzone si preparano, dunque, a una nuova ondata di contenuti che promette di rivitalizzare l'esperienza multiplayer e mantenere alta l'attenzione della community.