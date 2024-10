Black Ops 6: la modalità per gli aracnofobici è più disturbante dei ragni stessi

Tra le varie opzioni di accessibilità del nuovo Call of Duty: Black Ops 6, in uscita proprio oggi, introduce una funzionalità a dir poco bizzarra per chi soffre di aracnofobia nella modalità Zombie, la quale trasforma i nemici simili a ragni in creature fluttuanti senza zampe.

La nuova impostazione permette ai giocatori di modificare l'aspetto dei nemici aracnidi senza alterare il gameplay, peccato che la soluzione proposta ha suscitato molta perplessità nei giocatori: l'immagine mostrata da Activision rivela che attivando la modalità in questione i ragni vengono trasformati in torsi fluttuanti simili a sanguisughe volanti con denti appuntiti, il che è quasi più disturbante dei ragni stessi.

Questa funzionalità fa parte della modalità Zombie di Black Ops 6, con la scelta di Activision che si inserisce in un trend recente dell'industria videoludica volto a rendere i giochi accessibili a un pubblico più ampio, inclusi coloro che soffrono di fobie specifiche.

Insomma, nonostante le buone intenzioni, la soluzione proposta ha generato reazioni contrastanti nella community dei giocatori. Alcuni apprezzano lo sforzo di inclusività, mentre altri ritengono che la nuova rappresentazione dei nemici possa risultare altrettanto inquietante - se non più - delle versioni originali.