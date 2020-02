COD Modern Warfare: la modalità Battle Royale arriverà a breve e sarà gratuita?

Sono ormai settimane che in giro per il web non si fa altro che parlare di una potenziale modalità Battle Royale di COD Modern Warfare. Con l’arrivo della recente Season 2 moltissimi giocatori si aspettavano anche il debutto della tanto discussa modalità. Tuttavia il nuovo aggiornamento non ha portato con se la tanto rumoreggiata Battle Royale, lasciando certi fan con un leggero amaro in bocca. In queste ultime ore però siamo venuti a scoprire altri interessanti dettagli sull’argomento.

Stando a delle informazioni leakate da svariati insider (alcuni abbastanza affidabili) abbiamo scoperto che la modalità Battle Royale di COD Modern Warfare arriverà entro la prossima settimana. Il tutto verrà rilasciato sotto forma di gioco stand alone Free-to-Play e prenderà il nome di Call of Duty: WarZone. Il titolo arriverà su PlayStation 4, Xbox One e PC e potrà essere scaricato in maniera totalmente gratuita anche da chi non possiede il gioco base.

Notice the branding: Call of Duty: Warzone. That's because it's free to play and will be available as a direct download if you haven't bought Modern Warfare. Just got confirmation that it's 100% free to play. https://t.co/SBn08SDL7m — TheGamingRevolution (@TheGamingRevoYT) February 12, 2020

Secondo i vari insider Activision ha deciso di rilasciare questa specifica modalità di COD Modern Warfare in versione F2P Stand Alone in modo da contrastare la sempre più crescente fama di Apex Legends e PlayerUnknow’s Battlegrounds. Per alimentare ancora di più i rumor e in qualche modo “rendere veritiere” le parole dette dai vari insider, in rete è sbuccata anche un’immagine che va a raffigurare il probabile logo del gioco, oltre alla mappa completa che vi abbiamo già riportato.

Nel momento in quale vi stiamo riportando questa notizia Activision non ha confermato (o smentito) in alcun modo i vari rumor. Quindi, come sempre in questi casi, vi invitiamo a prendere ogni singola parola di questa notizia con le dovute pinze. Diteci cosa ne pensate di questo probabile titolo stand alone e se siete d’accordo con la manovra di Activision. Fateci sapere la vostra, come sempre, attraverso la sezione dei commenti del sito!