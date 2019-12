COD Modern Warfare: in arrivo grandi modifiche? Gli sviluppatori fanno chiarezza

All’inizio di novembre, uno YouTuber, tale TheGamingRevoYT, ha condiviso tramite Twitter un rumor legato al COD Modern Warfare. A suo dire, il team di sviluppo era sul punto di rilasciare un nuovo update per il gioco, con l’obbiettivo di modificare pesantemente la struttura del comparto multigiocatore. Secondo le sue fonti, i cambiamenti sarebbero arrivati verso le fine di novembre. Ora, Joe Cecot di Infinity Ward fa chiarezza sulla questione.

Lo sviluppatore di COD Modern Warfare ha affermato che tale tweet era completamente falso e, a suo modo di vedere, era solo un tentativo dello YouTuber di attirare l’attenzione del pubblico. Tutto quello che Cecot ha da dire sul gioco è che il team è sempre al lavoro per aggiornarlo “almeno una volta a settimana, alle volte anche due”. Ha inoltre ricordato che la “Stagione 1 sta arrivando“.

L’affermazione di Cecot arriva in risposta alla lamentela di un utente che, a quanto pare, aveva creduto alle voci dell’arrivo di un update. Chiaramente si trattava di false voci e nulla è in arrivo. Infinity Ward sta supportando il gioco in modo regolare, come ogni altro sviluppatore.

Vi ricordiamo che COD Modern Warfare, a differenza dei precedenti capitoli, non avrà un season pass contenente vari DLC, ma proporrà un sistema di stagioni simile ai battle royale e a molti altri game as a service. Sarà possibile ottenere una serie di ricompense tramite un Pass Battaglia, disponibile in formato gratuito e in formato a pagamento (il quale ovviamente include molti più oggetti, ma solo estetici).

Diteci, cosa ne pensate di COD Moder Warfare fino a questo momento? Credete che abbia bisogno di un update sostanzioso, oppure, così com’è, è ottimo?