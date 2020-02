COD Modern Warfare: Giant Infection disabilitata, assegnava troppi punti esperienza

COD Modern Warfare in questo inizio 2020 è un titolo che sta facendo parlare di sé ogni giorno che passa sia nel bene che nel male. Lo scorso 11 febbraio i giocatori hanno dato il benvenuto alla Stagione 2 con un ricco aggiornamento che ha migliorato in parte il gioco targato Infinity Ward. Inutile nascondere che la notizia che sta facendo il giro del mondo in queste settimane è sicuramente la tanto attesa Battle Royale che, nonostante leak e rumor proveniente dal web, ancora oggi non si sa bene quando verrà rilasciata.

La scorsa settimana è stato rilasciato il nuovo aggiornamento di COD Modern Warfare che ha introdotto una nuova mappa chiamata Bazaar e diverse varianti per quanto riguarda la Guerra Terrestre del titolo. La patch ha introdotto anche alcuni contenuti aggiuntivi, tra cui nuove playlist e modalità, oltre alla solita mole di bug fix e correzioni varie. Tra queste nuove modalità c’era Giant Infection, una variante di Infected giocata sulla mappa Ground War, molto apprezzata dalla maggior parte degli utenti. Parliamo al passato perché in queste ore tale modalità è stata momentaneamente disabilitata da Infinity Ward. Il motivo? A quanto pare gli sviluppatori si sono accorti che questa dava troppi punti esperienza. La rimozione di Giant Infection è stata annunciata tramite un post su Twitter che vi lasciamo proprio qui sotto.

La playlist Giant Infection stava dando un po’ troppi punti XP, per cui abbiamo appena diffuso un aggiornamento delle playlist per rimuovere la modalità mentre lavoriamo su una soluzione”, si legge nel tweet di Infinity Ward. Purtroppo gli sviluppatori non hanno però precisato quando verrà fixata ma sopratutto quando verrà riproposta, seguiranno ovviamente aggiornamenti a riguardo.

Cosa ne pensate della notizia? Anche voi vi eravate accorti di questo particolare bug? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Come sempre vi ricordiamo di seguire le nostre pagine per tutte le novità riguardante tale modalità e tutte le informazioni future su COD Modern Warfare.