COD Modern Warfare: nuovo update, il suono dei passi è stato di nuovo diminuito

Come ogni Game as a service, COD Modern Warfare riceve regolarmente nuovi update che aggiungono contenuti e si occupano di eliminare problemi di vario genere, che si tratti di bilanciamenti scorretti, bug, glitch o qualsivoglia limitazione che rende le partite dei giocatori poco interessanti. Ovviamente, si tratta di un processo lungo, complesso e che di rado riesce a creare una condizione ideale al primo colpo. Un esempio lampante è la gestione del rumore dei passi all’interno del gioco.

Il nuovo aggiornamento di COD Modern Warfare agisce infatti per l’ennesima volta sul suono prodotto dal movimento dei giocatori nelle modalità online. La gestione del feedback sonoro è uno dei punti di forza del gioco (premiato infatti ai The Game Awards 2019 per tale categoria), ma gli appassionati hanno spesso criticato tale aspetto. Ora, è stato diminuita la distanza di udibilità, in pratica aumentando la quantità di suono bloccata dai muri e da altri oggetti solidi. Inoltre, è stata diminuito anche il suono di fruscio che segue il rumore del passo del personaggio.

I suoni delle killstreak, invece, non sono stati esattamente ridotti, ma sono stati modificati per fare in modo che non siano così fastidiosi per chiunque si trovi in un luogo chiuso. Oltre alla questione sonora, sono state aggiunte le nuove versioni di Vacant e Shipment, oltre alla modalità Cranked. Troveremo anche l’operatore Nikto e una serie di modifiche alle armi: Kar98k, l’EBR-14, il MK2 Carbine, K98k e .357 Snake Shot.

Sono state aggiunte nuove opzioni di personalizzazione dei tasti per il mouse e la tastiera per quanto riguarda i livelli di zoom della visuale. Ci sono poi una serie di classiche risoluzioni di bug. Potete trovare la patch note completa su Reddit. Diteci, cosa ne pensate della gestione del sonoro di COD Modern Warfare? Siete soddisfatti?