Nintendo Switch 2 è arrivata da poco sugli scaffali dei più importanti negozi di videogiochi e lo ha fatto con un grande successo, diventando una della console vendute più rapidamente in tutta quanta la storia del medium. Data la natura quasi “giocattolosa” della console e il suo essere il regalo perfetto per far arrivare i bambini al mondo dei videogiochi, è naturale chiedersi quali sono le abitudini da mantenere per tenere la console bella pulita.

Fortunatamente pulire a fondo Nintendo Switch 2 è piuttosto facile ed è necessario soltanto fare attenzione a un paio di dettagli; ecco tutto quello che devi sapere per mantenere la tua console in salute per quanto più tempo possibile.

Pulire Nintendo Switch 2: tutto quello che devi sapere

Per pulire Nintendo Switch 2 è necessario tenere in mente pochi ma fondamentali dettagli:

La console deve essere SPENTA , non in modalità riposo;

, non in modalità riposo; La console si pulisce usando un panno non abrasivo (consigliati i panni in microfibra);

Per pulire la console servono alcol isopropilico (per il vetro) e acqua distillata (per tutto il resto);

Il grosso del processo è identico a tutto quello che si è appreso pulendo Nintendo Switch 1.

Spegniamo la console Prepariamo il materiale per le pulizia Inumidiamo una parte del panno in microfibra con l’acqua distillata e strizziamo poi l’acqua in eccesso Puliamo le plastiche della console strofinando il panno delicatamente contro le superfici Prendiamo l’altro estremo del panno in microfibra e applichiamo su di esso l’alcol isopropilico Passiamo questa parte del panno sullo schermo della console per rimuovere ditate e altro

Assicuriamoci di non applicare mai un liquido sulla console ma di versarlo sul panno tanto per inumidirlo.

Ecco intanto i prodotti migliori per pulire Nintendo Switch 2:

Come disinfettare la console Nintendo Switch 2

Se abbiamo bisogno di disinfettare la Nintendo Switch e non solo di pulirla dobbiamo assicurarci di utilizzare detergente a base di alcol con una concentrazione massima del 70%; questo perché detergenti con concentrazioni superiori potrebbero intaccare le plastiche corrodendole.

Anche in questo caso parliamo di inumidire un panno in microfibra precedentemente asciutto con il prodotto disinfettante e strofinarlo delicatamente sulle varie superfici.

Come pulire lo schermo di Nintendo Switch 2

Per la pulizia dello schermo di Nintendo Switch 2 valgono le regole auree che valgono per la pulizia degli smartphone. Un panno in microfibra lievemente imbevuto di alcol isopropilico che evapora immediatamente e rimuove i grassi lasciati dalle nostre dita è abbastanza per riportare lo schermo a nuova vita.

Attenzione a usare i comuni detergenti per vetri perché questi possono danneggiare i touch screen!

L’alcol isopropilico è la soluzione migliore, mentre se non lo avete e volete rimediare comunque potete provare con un mix di aceto di vino e acqua distillata (che però lascia un odore sgradevole sullo schermo, almeno per qualche giorno).

Altro strumento da evitare: i tovaglioli di carta! Questo perché la superficie della carta è altamente abrasiva e può portare alla comparsa di micrograffi sullo schermo.

Come pulire i tasti di Nintendo Switch 2

Con il tempo è normale che nelle fessure intorno a tasti e stick di Nintendo Switch si accumoli dello sporco; in questo caso la maniera migliore per rimuoverlo è utilizzare uno spazzolino da denti con setole morbidissime, di quelli che si utilizzano nella manutenzione dei dispositivi tecnologici.

Prendendo in mano lo spazzolino basta inserire le setole molto delicatamente nelle fessure e spingere via la polvere, che andrà poi raccolta con la solita combinazione di panno in microfibra e acqua.