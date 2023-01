Prendersi cura delle proprie console rientra tra i doveri di un giocatore attento, e giustamente ogni piattaforma ha le sue particolarità quando si tratta di pulire in sicurezza senza danneggiare parti sensibili. Per pulire correttamente una Nintendo Switch e i suoi accessori sono necessari alcuni passaggi accorti, oltre al minimo comune denominatore che serve in ogni compito riguardante le pulizie: tanto olio di gomito! In questa guida vi illustriamo tutti i procedimenti necessari per rendere Nintendo Switch e i suoi accessori puliti e profumati come nuovi.

INDICE

Linee guida di Nintendo e precauzioni

Per dedicarsi alla pulizia di Nintendo Switch, è la stessa casa madre giapponese a offrire ai suoi utenti delle linee guida essenziali per pulire correttamente la console e i suoi accessori. Infatti, i consigli del Centro Assistenza Nintendo sono volti a pulire e disinfettare in tutta sicurezza i dispositivi in modo da proteggerli a lungo termine ed evitare a sé stessi eventuali dispiaceri.

Assicurarsi che la console sia spenta , e non in modalità riposo, prima di procedere alle pulizie, e che tutti gli accessori siano scollegati. Rimuovete anche eventuali schede di gioco e microSD. Potete assicurarvi di averla spenta tenendo premuto il pulsante d’accensione per alcuni secondi, per poi selezionare Opzioni di Spegnimento e poi Spegni.

, e non in modalità riposo, prima di procedere alle pulizie, e che tutti gli accessori siano scollegati. Rimuovete anche eventuali schede di gioco e microSD. Potete assicurarvi di averla spenta tenendo premuto il pulsante d’accensione per alcuni secondi, per poi selezionare Opzioni di Spegnimento e poi Spegni. NON versare assolutamente liquidi su console e accessori, e NON immergere in acqua o altri tipi di liquidi;

Per pulire è preferibile un panno morbido inumidito con acqua. Prima di passare alle pulizie è essenziale strizzarlo per eliminare l’acqua in eccesso; inoltre, questi va usato delicatamente su console e accessori;

è preferibile un panno morbido inumidito con acqua. Prima di passare alle pulizie è essenziale strizzarlo per eliminare l’acqua in eccesso; inoltre, questi va usato delicatamente su console e accessori; Anche per disinfettare è preferibile un panno morbido da inumidire. Se in un primo momento l’azienda giapponese sconsigliava l’alcol disinfettante, adesso invece Nintendo riferisce che il disinfettante può essere composto al massimo per il 70% di alcool, e anche in questo caso il panno va usato delicatamente su console e accessori;

è preferibile un panno morbido da inumidire. Se in un primo momento l’azienda giapponese sconsigliava l’alcol disinfettante, adesso invece Nintendo riferisce che il disinfettante può essere composto al massimo per il 70% di alcool, e anche in questo caso il panno va usato delicatamente su console e accessori; Assicurarsi che il prodotto pulito e/o disinfettato sia completamente asciutto prima di ri-utilizzarlo.

Secondo quanto dichiara l’azienda giapponese, non seguire queste linee guida comporta l’annullamento della garanzia del prodotto e quindi per eventuali riparazioni sareste costretti a pagare un importo. A questa serie di direttive di Nintendo vi consigliamo di aggiungere anche nostre precauzioni da prendere per avere console e accessori duraturi ed evitare che la garanzia dei prodotti vi venga annullata.

Non conservare la console in luoghi umidi o in posti piccoli e stretti che possano raccogliere molta polvere. Questo potrebbe compromettere non solo l’igiene della console, ma anche il suo funzionamento: potrebbe surriscaldarsi o andare incontro ad altri malfunzionamenti;

Utilizzare una protezione per lo schermo così da ridurre al minimo graffi e danni di varia entità;

Non mettere in carica la console se entra a contatto con un liquido, finché non sarà del tutto asciutta.

Con pochi euro puoi acquistare su Amazon il kit di pulizia Camkix che rispecchia tutte le caratteristiche elencate da Nintendo e offre, oltre allo spray detergente, anche un panno con doppio lato e e una spazzola doppia funzione spugna e spolverino.

Vedi su Amazon

Come pulire correttamente lo schermo di Nintendo Switch?

Come si evince dalle linee guida di Nintendo, evitate di utilizzare salviettine disinfettanti o prodotti alternativi, ma piuttosto affidatevi a della semplice acqua con cui inumidire un panno morbido da strizzare. Tuttavia, la pulizia ordinaria dello schermo tattile di Nintendo Switch può essere affrontata anche con un panno in microfibra, tessuti che sono stati progettati proprio per evitare di graffiare schermi e lenti.

Per pulire lo schermo di Nintendo Switch basta semplicemente passare il panno in microfibra asciutto sulla superficie, con movimenti dritti e non circolari altrimenti tenderete ad accumulare lo sporco strofinandolo sullo schermo. Se vi è una qualche sostanza incrostata sullo schermo, difficile da togliere con il solo panno asciutto, inumidite leggermente il panno con acqua, non prima di aver strizzato il tessuto per rimuovere eventuale liquido in eccesso. È importante che non ci sia nemmeno una goccia d’acqua che possa penetrare tra lo schermo della Switch e le giunture della console.

Se la vostra Nintendo Switch ha una pellicola protettiva in vetro o in qualsiasi altro materiale, usate i medesimi procedimenti finora descritti e, di nuovo, non applicate alcun materiale liquido direttamente sulla superficie. Per quel che riguarda la disinfettazione, evitate di cospargere schermi e pellicole protettive di liquidi, ma affidatevi sempre al panno inumidito; inoltre, come ricordano le linee guida di Nintendo, assicuratevi che il liquido disinfettante che utilizzate sia composto massimo al 70% di alcool.

Come pulire correttamente Joy-Con e accessori di Nintendo Switch?

È normale che dispositivi come i Joy-Con o i gamepad accumulino sporcizia e polvere, trattandosi di periferiche che entrano continuamente in contatto con le mani delle persone. Anche per pulire questi accessori di Nintendo Switch consigliamo di avvalersi del suddetto panno in microfibra, rispettando le linee guida ufficiali di Nintendo.

A differenza della pulizia dello schermo, è necessario che il panno utilizzato per controller e Joy-Con sia effettivamente umido, ricordando sempre di strizzare via tutta l’acqua in eccesso per evitare che i liquidi si insinuino nelle giunture dei dispositivi, penetrando fino ai circuiti. Anche qui quando si tratta di usare del disinfettante, evitate di versarlo direttamente sui dispositivi e preferite un panno in microfibra da inumidire e strizzare. Come suggerito dalle linee guida, l’importante è che il disinfettante per pulire la Switch sia composto massimo al 70% di alcool.

Alcuni punti dei dispositivi e della console, come per esempio le cerniere metalliche dove inserire i Joy-Con sulla Switch, possono essere un po’ ostici da raggiungere col solo panno in microfibra. In questi casi vi consigliamo di usare dei cotton fioc, utili a tamponare eventuale sporcizia e polvere da queste parti un po’ ostiche da pulire. Strofinando i cotton fioc all’interno delle piccole fessure dei dispositivi e della Switch permette una pulizia efficiente. Vi sconsigliamo di utilizzare acqua poiché sarebbe un po’ difficile strizzare l’estremità di un tampone così piccolo per rimuovere liquidi in eccesso.

Come risolvere il surriscaldamento della Switch?

Come abbiamo già accennato, un accumulo di sporcizia o di polvere può portare la console a surriscaldarsi: è essenziale pulire grumi di polvere e sporco che potrebbero ostruire i canali di areazione della Nintendo Switch o della sua base di supporto. Gli effetti di surriscaldamento della console potrebbero essere d’impatto sulle performance di Nintendo Switch, soprattutto nei mesi estivi quando fa particolarmente caldo. Nintendo in tal proposito consiglia di utilizzare la Switch in un ambiente che abbia una temperatura media tra i 5 e i 35 gradi Celsius. Quando si surriscalda troppo, infatti, la console entra automaticamente in modalità riposo come misura protettiva.

Per evitare queste occorrenze Nintendo consiglia di rimuovere la polvere in eccesso utilizzando l’aspirapolvere sulle bocchette d’areazione, senza smontare alcun dispositivo. Le aspirapolveri più utili per questo compito sono quelle dotate di beccucci allungati e stretti adibiti proprio allo scopo di risucchiare polvere da punti poco comodi. Nel caso i problemi di surriscaldamento persistano, Nintendo preferisce che la Switch venga portata in assistenza. È probabile che polvere e sporco ostinato si siano infiltrati fino alla ventola di areazione della console, e per questo è necessario affidarla a esperti che sappiano maneggiare le sue componenti interne.

Per evitare queste spiacevoli sorprese, dunque, è meglio osservare tutte le linee guida diramate da Nintendo, e di prendere ogni precauzione necessaria affrontando anche pulizie periodiche in modo da avere una console sempre in forma, pulita e profumata.