Control, Tomb Raider e Wolfenstein scontati su Humble Bundle per la Female Protagonist Sale

Nuova settimana di sconti su Humble Bundle, questa volta interamente dedicati alle grandi protagoniste femminili degli ultimi anni grazie alla Female Protagonist Sale, con sconti che arrivano anche oltre l’80%! I giochi sono tanti e la scelta comprende anche uscite recenti e apprezzatissime come l’ottimo Wolfenstein: Youngblood, capitolo spin-off della serie reboot ad opera di Machine Games e Bethesda che, per la prima volta, si apre nei confronti del multiplayer cooperativo, mettendo due giocatori nei panni delle tostissime ma scanzonate figlie di B.J. Blazkowicz, in un mondo in cui la Germania ha sconfitto gli alleati nel corso della Seconda Guerra Mondiale, consegnando il mondo nelle mani di Adolf Hitler! Un titolo frenetico e divertente, che grazie ad uno sconto del 35% costa oggi solo 25,99€! E fidatevi di noi: ne varrà assolutamente la pena!

Ancora in tema di recenti uscite con protagoniste femminili, in questa ricca tornata di sconti segnaliamo anche l’ottimo Control, ritorno in grande spolvero del team di Remedy, che dopo una prolungata pausa dai tempi di Quantum Break, ritorna su PC e console con un titolo multipiattaforma narrativamente criptico e dalla forte componente esplorativa. Ispirato largamente ad opere come Twin Peaks, Control ci metterà nei panni di Jesse Faden, una ragazza alla ricerca di suo fratello Dylan e, per questo, smarritasi nel labirintico edificio del Federal Bureau of Control, reso inospitale e inespugnabile dalla misteriosa presenza di una forza sovrannaturale. Venduto con il 25% di sconto, Control è oggi disponibile su Humble Bundle a soli 44,99€ e, credeteci, non vi pentirete affatto di averlo acquistato!

Di seguito, infine, vi proponiamo la nostra selezione dei giochi in sconto. Cliccando sul banner sottostante, invece, potrete accedere alla pagina dedicata ai saldi, in cui potrete trovare anche altri prodotti in offerta per i saldi dedicati alle grandi protagoniste femminili. Affrettatevi però, le promozioni scadranno domenica 27 ottobre! Buono shopping!

La nostra selezione

Tom’s Hardware è partner ufficiale di Humble Bundle. Gli acquisti effettuati tramite i link in questa pagina supporteranno sia la beneficenza che il nostro sito.

