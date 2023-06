Ieri sera, subito dopo l’Xbox and Bethesda Showcase, si è tenuto un lungo direct dedicato interamente a Starfield, uno dei titoli senza dubbio più attesi dell’anno. Ebbene, dopo aver mostrato l’opera a lungo in largo in tutta la sua magnificenza, sono stati aperti i preorder per il controller e le cuffie in edizione limitata dedicati al gioco.

Le cuffie al momento sono disponibili solo sull’Xbox Store, mentre il controller è apparso in preordine anche su Amazon. Non escludiamo, però, che a breve saranno acquistabili anche da rivenditori come Mediaworld, GameStop e Unieuro, dato che sono tutti già citati sullo shop ufficiale. In ogni caso, il prezzo di listino per il controller è di 74,99€, mentre delle cuffie è di 124,99€.

Entrambi i prodotti sono magnifici, per cui molto probabilmente andranno a ruba in men che non si dica. In quel caso, nostra premura tenervi aggiornati, notificandovi non appena torneranno in stock, oppure spuntino in altri store.

Sia il pad che le cuffie presentano un design magnifico che richiama lo spazio, ambientazione di Starfield, con scritte che richiamano i controlli di una navicella spaziale e la stampa di una specie di arcobaleno. La base, invece, è completamente bianca, con dei dettagli in oro cromato che spiccano e donano a entrambi i prodotti un aspetto veramente spettacolare.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi alla pagina dedicata alle cuffie e al controller in edizione limitata di Starfield. Ovviamente, se siete interessati all’acquisto vi consigliamo di aggiungere i prodotti al carrello il prima possibile, dato che rischiano di esaurire davanti ai vostri occhi!

