Corruption 2029: disponibile su PC il nuovo gioco dai creartori di Mutant Year Zero

Qualche giorno fa è stato annunciato Corruption 2029, il nuovo strategico sviluppato dai ragazzi di The Bearded Ladies, creatori di Mutant Year Zero Road To Eden. Se avete apprezzato la precedente opera dello studio svedese, il nuovo titolo riprenderà a piene mani lo stile già esplorato con la precedente produzione, andando a proporre ai giocatori una visione unica del genere strategico a turni.

Corruption 2029 è disponibile ora su Epic Games Store. Il titolo è ambientato in un’America distopica, dove la forza armata guidata dal giocatore avrà il compito di indagare e scoprire il più possibile sulla nascita della corruzione che devasta il mondo di gioco.

Il team di sviluppo definisce Corruption 2029 come un gioco tattico dai tratti hardcore che anche i giocatori esperti del genere troveranno stimolante. Le ispirazioni riprendono molto l’iconica saga di XCOM, con il team che ha dichiarato di essersi concentrato molto sulla fedeltà visiva e su un tipo di atmosfera ed estetica puramente fantascientifica.

The Bearded Ladies torna sul mercato dopo tre anni dal proprio esordio, ribadendo l’amore del team di sviluppo per i giochi di strategia. Al momento Corruption 2029 è disponibile in esclusiva su Epic Games Store e non è ancora chiaro se in futuro approderà anche su altri store digitali o console. Siete interessati a provare Corruption 2029? Diteci cosa ve ne pare nella sezione dedicata ai commenti.