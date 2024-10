Cosa giocherete questo weekend? [SONDAGGIO]

Questa è stata una settimana ricca di uscite videoludiche, basti pensare a Metaphor: ReFantazio, Dragon Ball Sparking! Zero e Silent Hill 2 Remake. A tal proposito ci sembrava interessante chiedervi a che cosa giocherete questo weekend.

Nel sondaggio potete scegliere un'opzione, ma qualora aveste selezionato altro, saremmo interessati a capire con quale titolo passerete le ore di questo fine settimana. Dopotutto sono stati mesi ricchi di uscite, come Warhammer 40.00 Space Marine 2 (acquistabile su Amazon) o Age of Mythology Retold e Astro Bot!

Nelle prossime settimane usciranno diversi altri titoli più o meno importanti, di conseguenza il sondaggio ritornerà ogni fine settimana per darvi modo di dire la vostra in merito ai titolo che state giocando in questo periodo.