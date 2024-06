Che voto dai all'Xbox Games Showcase?

Ieri è andato in scena uno degli eventi Xbox più grandi della sua storia, con oltre 30 titoli e ben 17 videogiochi appartenenti agli studi first party. In questo articolo potete trovare il recap completo.

Che voto dai all'Xbox Game Showcase? 10 (44%) Da 8 a 9 (28%) Da 7 a 8 (6%) Da 6 a 7 (11%) Sotto il 6 (11%) Vota Scade fra tra 5 giorni Totale voti: 18 Vuoi cambiare la tua risposta?

In base a ciò che avete visto, che voto dareste a questo evento? Per l'occasione abbiamo preparato un sondaggio che trovate poco sopra e darci la vostra opinione completa. Di seguito gli annunci first party:

DOOM Dark Ages (Multipiattafoma)

Fable (Esclusiva)

South of Midnight (Esclusiva)

State of Decay 3 (Esclusiva)

Indiana Jones e L'Antico Cerchio (esclusiva)

Avowed (Esclusiva)

Perfect Dark (Esclusiva)

Microsoft Flight Simulator 24 (Esclusiva)

Age of Mythology Retold (Esclusiva)

Starfield Shattered Space (Esclusiva)

Sea of Thieves Season 13 (Multipiattaforma)

Gears of War E-DAY (Esclusiva)

Come sempre, vi invitiamo a farci sapere il perché del voto attraverso la classica sezioni dei commenti.