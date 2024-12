GD Community GOTY 2024, votate il vostro gioco dell'anno | Fase Finale

La corsa per eleggere il Gioco dell’Anno 2024 è ufficialmente entrata nella fase decisiva! Dopo aver chiuso la fase preliminare delle votazioni, ora la community di GameDivision | Tom's Hardware è chiamata a decretare il vincitore assoluto, per cui è il momento di far sentire la vostra voce!

Dopo un 2024 ricco di titoli straordinari, la selezione si è ridotta ai 6 finalisti che ora si contendono il titolo più ambito. È, dunque, il momento di decidere quale sarà il gioco che conquisterà il cuore della nostra community e il riconoscimento di GOTY 2024 da parte della nostra redazione, per cui vi invitiamo a votare il sondaggio che trovate qui sotto scegliendo il vostro titolo preferito di quest'anno.

Qual è stato il tuo GOTY 2024? Fase finale Indiana Jones e l'Antico Cerchio (0%) Astro Bot (0%) Metaphor: ReFantazio (0%) Black Myth Wukong (0%) S.T.A.L.K.E.R. 2 (100%) Final Fantasy VII Rebirth (0%) Vota Scade fra tra 1 settimana Totale voti: 1 Vuoi cambiare la tua risposta?

Tempistiche della Fase Finale

La fase finale è ufficialmente aperta e si chiuderà lunedì 6 gennaio 2025 alle ore 23:00. Il vincitore sarà annunciato martedì 7 gennaio 2025, segnando l’inizio del nuovo anno con la celebrazione del miglior gioco secondo la nostra community.

Inoltre, nella settimana del 6 gennaio pubblicheremo anche i vincitori selezionati dalla redazione per tutte le categorie, offrendo uno sguardo completo sui migliori titoli dell’anno.

Come votare

Partecipare è semplicissimo: scegliete il vostro titolo preferito nel sondaggio disponibile sul nostro sito. Ogni voto conta, quindi non esitate a sostenere il gioco che per voi ha davvero segnato questo 2024 indimenticabile!