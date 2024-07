[SONDAGGIO] Quanto spenderai per il Prime Day 2024?

Il Prime Day 2024 è ufficialmente iniziato: questo evento annuale esclusivo per gli abbonati Amazon Prime, che vi stiamo raccontando minuto per minuto nella nostra rassegna stampa, è diventato un appuntamento imperdibile per gli amanti dello shopping online e per coloro che cercano di risparmiare su articoli di alta qualità. Che tu stia cercando la più recente tecnologia, abbigliamento alla moda, articoli per la casa, o semplicemente desideri fare scorta di prodotti di uso quotidiano, il Prime Day offre qualcosa per tutti.

Ebbene, siamo curiosi di sapere quanto hai intenzione di spendere durante il Prime Day 2024. Partecipare al nostro sondaggio è un modo per condividere le tue aspettative e previsioni di spesa, e vedere come queste si confrontano con quelle di altri partecipanti. Che tu abbia pianificato un budget preciso o intenda approfittare delle offerte senza limiti, la tua opinione è preziosa per noi.

Il sondaggio ci aiuterà a comprendere meglio le abitudini di acquisto dei nostri lettori e a fornire consigli e guide su come ottenere il massimo dalle offerte del Prime Day. Le vostre risposte contribuiranno anche a creare un quadro più chiaro delle tendenze di spesa, in particolar modo quest'anno, giacché si sono diffuse molte truffe su Amazon proprio a ridosso dei giorni di offerte.

Quanto spenderai per il Prime Day 2024? Tra i 10 e i 50 euro (20%) Tra i 50 e i 100 euro (5%) Tra i 100 e i 500 euro (15%) Oltre i 500 (7%) Non ho fatto previsioni (32%) Nulla, ho paura delle truffe (22%) Vota Scade fra tra 1 settimana Totale voti: 60 Vuoi cambiare la tua risposta?

Prime Day 2024: quanto dura e come approfittare degli sconti

Come accennato, il Prime Day durerà due giorni, ovvero il 16 e 17 luglio 2024. Durante questi giorni, i clienti Prime potranno approfittare di tantissimi sconti su tutte le categorie del catalogo Amazon.

Per accedere alle promozioni del Prime Day, è necessario essere abbonati ad Amazon Prime. Se non lo siete ancora, vi invitiamo ad approfittare della prova gratuita di 30 giorni, che vi permetterà di godere di tutti i vantaggi del servizio, tra cui spedizioni rapide e gratuite e l'accesso ai contenuti di Prime Video. Se il vostro abbonamento è scaduto, potrete semplicemente riattivarlo in occasione dei giorni promozionali.

Prova Amazon Prime GRATIS per 30 giorni

Come funziona il Prime Day?

Nel nostro articolo dedicato al Prime Day, abbiamo spiegato alcune strategie utili per acquistare ciò che state tenendo d'occhio. Ecco alcuni consigli:

Inoltre, se non volete perdere nemmeno uno sconto, vi invitiamo a seguirci nella nostra sezione dedicata al Prime Day e sui nostri tre canali Telegram dedicati a Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport.