Altro che Counter-Strike 2, Global Offensive non accenna a fermarsi e raggiunge un nuovo record, dimostrando ancora una volta di essere l’FPS più popolare e giocato di sempre.

Lo sparatutto in prima persona di Valve ha raggiunto 1,8 milioni di giocatori contemporanei su Steam, parliamo di un risultato enorme, anche considerando che il titolo ha già diversi anni sulle spalle. Tutto questo non fa altro che presagire un futuro roseo per la serie, che vedrà presto l’arrivo di un aggiornamento gratuito destinato a portarlo in una nuova era.

Counter-Strike 2, infatti, è previsto per l’estate su PC e non sarà un capitolo a parte, ma un vero e proprio upgrade di GO, con un moto grafico aggiornato, nuove meccaniche di gioco e svariate nuove opzioni. Il tutto mantenendo inalterata la formula che ha reso celebre il videogioco in tutti questi anni.

Dal nostro punto di vista, l’FPS targato Valve, ha dimostrato che un buon supporto e soprattutto una formula vincente, sono meglio di qualsiasi altra cosa. Chiariamolo, il gioco non è immune ai problemi, ma bisogna ammettere che il team di sviluppo ha sempre cercato di andare incontro ai fan e ancora oggi continua a farlo senza sosta per migliorare tutta l’esperienza.