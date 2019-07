Crash Team Racing: ecco data e contenuti del prossimo Grand Prix

Crash Team Racing Nitro-Fueled propone un nuovo aggiornamento che ci permetterà di gareggiare nel secondo Grand Prix: ecco i dettagli.

Crash Team Racing Nitro-Fueled è uno dei giochi più amati dal pubblico nell’ultimo periodo, come segnalano anche i dati di vendita. Saranno in molti quindi a gioire per l’arrivo della seconda stagione gratuita del Grand Prix. Il nome di questa seconda stagione è Back N. Time e avrà inizio a partire dal 2 agosto. Vediamo i contenuti che saranno aggiunti.

Come il nome già lascia intuire, il tema di questa seconda stagione di Crash Team Racing Nitro-Fueled è la preistoria. Come recita la descrizione ufficiale: “Sembra che Cortex abbia tenuto premuto il pulsante riavvolgi un po’ troppo a lungo, creando le versioni baby di Crash e Coco, due nuovi personaggi apparsi nel Pit Stop questa stagione!”

Back N. Time ci permette di sbloccare nel Pit Stop il kart trasformato in una macchina del tempo, il Probulot 2000, ovvero uno dei kart apparsi in Crash Tag Team Racing. Ci saranno poi 18 nuovi oggetti da ottenere completando le sfide e riempiendo il Nitro Gauge. Tra i vari premi troviamo anche un nuovo racer, Baby T., amato personaggio apparso all’interno di Crash Bandicoot 3: Warped.

Inoltre, potremo sboccare nuove skin come Mad Scientist Crash, Sabertooth Pura e Stone Age N. Tropy e molte altre, disponibili al Pit Stop. Ci saranno poi vari elementi di personalizzazione per i kart come le fiamme delle Lave Rock Wheels. Ci sarà anche una nuova pista, Prehistoric Playground, che ci farà gareggiare in un mondo pieno di piante gigantesche, violenti geyser, grotte con misteriosi disegni alle pareti e, ovviamente, dinosauri che vagano per la mappa. Diteci, cosa ne pensate di queste novità?