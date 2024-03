Crash Team Rumble per PS5 al prezzo SHOCK di 29€!

Approfitta dell'incredibile offerta su Amazon per Crash Team Rumble per PS5, disponibile a soli 29,90€ anziché 34,98€, con uno sconto del 15%. Rivivi le emozionanti avventure di Crash Bandicoot in una nuova era di competizioni in team 4v4. Con personaggi iconici dotati di abilità uniche, sarai chiamato a collaborare con il tuo team per conquistare la vittoria, difendendo la banca Wumpa e conquistando punti strategici. Lavorare insieme diventa cruciale in questa esperienza di gioco coinvolgente, ambientata in mappe pericolose che arricchiscono ulteriormente il gameplay. Non lasciarti sfuggire l'opportunità di partecipare a questa entusiasmante competizione e goditi anche il pacchetto digitale Proto incluso.

CRASH TEAM RUMBLE PS5 IT, chi dovrebbe acquistarlo?

Crash Team Rumble è il gioco perfetto per chi desidera vivere un'avventura avvincente con i suoi personaggi preferiti, inclusi Crash Bandicoot e i suoi amici. Questo titolo è adatto a giocatori di tutte le età, a partire dai 12 anni, offrendo un'esperienza di gameplay coinvolgente incentrata sul teamwork e sulla competizione amichevole. Affronta sfide in team 4 contro 4 su mappe ricche di ostacoli, dove la collaborazione strategica è fondamentale per superare gli avversari, proteggere le risorse e conquistare punti chiave. Ogni personaggio ha abilità uniche che aggiungono profondità e varietà al gioco.

Con un prezzo speciale di soli 29,90€, rispetto al prezzo originale di 34,98€, Crash Team Rumble per PS5 è un'opportunità da non perdere per gli amanti dei giochi d'azione e strategia in team. Con aggiornamenti futuri previsti, tra cui nuovi personaggi, modalità, mappe e ricompense, il divertimento sarà assicurato a lungo termine.

Vedi offerta su Amazon