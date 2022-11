Nell’eventualità in cui foste indecisi sull’acquisto, o meno, di Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion, grazie a PlayStation Game Size conosciamo, finalmente, il peso delle versioni PS4 e PS5 del nuovo gioco targato Square Enix, insieme alla data di preload.

CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION (PS4-PS5) PS4 : 40.496 GB (Version: 1.01)

PS5 : 20.993 GB (Version: 1.001.000) ⬛ Pre-Load : December 11

⬜ Launch : December 13 #CrisisCore pic.twitter.com/UTu0rBaS1Q — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) November 29, 2022

Nello specifico, almeno in base a quanto rivelato dal sito, Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion avrà un peso di 20,993GB su Playstation 4 e di 40,496 GB su Playstation 5. Ovviamente questi numeri si riferiscono alla versione 1.01 per la prima e la 1.001.000 per la seconda, senza contare la possibilità di patch aggiuntive al day one o poco dopo, che potrebbero cambiare le carte in tavola.

Il tutto è stato rivelato attraverso un post dedicato sul profilo loro Twitter in cui è possibile leggere questi dati, accompagnati dalla data di preload, fissata per l’11 dicembre e quella del lancio ufficiale al 13 (in uscita anche per Nintendo Switch, Xbox Series X|S, Xbox One e PC, oltre che sulla console di casa Sony).

Le aspettative in merito a questo progetto sono moltissime, con i fan della saga Final Fantasy che ancora devono comprendere bene quali sono stati i lavori con questo videogioco (ne parliamo approfonditamente nella nostra anteprima). C’è chi parla di remaster e chi di Remake, anche se il progetto resta comunque goloso in ogni sua possibile forma. Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion baserà il suo intero potenziale su un capitolo controverso della saga stessa e della cosiddetta “compilation”. Una parentesi che ha fatto innamorare praticamente tutti, rielaborando in chiave action una serie di videogiochi che negli anni ha saputo sempre reinventarsi, approcciandosi ai suoi fan storici nei modi più disparati.

In questo caso la sperimentazione condusse a una storia ancora oggi amatissima ed emozionante, pronta a regalare sicuramente le emozioni di un tempo, cercando di rinnovarsi in qualche modo, nella speranza che abbia mantenuto intatta la sua originaria anima.