Crysis Remaster in arrivo? Crytek forse lo ha suggerito

Una versione remaster o remake di Crysis è in lavorazione? Per ora non c'è nulla di certo ma un nuovo trailer del CryEngine lo fa credere.

"Ci gira Crysis?". È una domanda che, perlopiù sotto forma di meme, ancora oggi viene fatta molto spesso. Be', esiste la possibilità che ritorni attuale e non in modo scherzoso. Facciamo però qualche passo indietro. Crytek ha annunciato ufficialmente di aver rilasciato la versione 5.6 del proprio CryEngine, il quale include più di 1.000 cambiamenti, molti dei quali sono stati usati per realizzare l'ultimo gioco di Crytek, Hunt: Showdown, il quale è da poco stato rilasciato su Steam dopo un periodo di Accesso Anticipato. Insieme all'annuncio, la società ha condiviso un "Tech Trailer". Possiamo vederlo qui sotto. Se osservate il minuto 2:17 del filmato qui sopra, potete notare una scena in una foresta che ricorda molto lo stile di Crysis, ma sopratutto potete udire suoni famigliari, come la soundtrack principale di Crysis. Provate a immaginare il primo capitolo completamente ricreato con la tecnologia moderna: è un sogno piacevole? Ovviamente questo è tutt'altro che un reveal ufficiale ed è possibile che questi riferimenti non siano altro che un easter egg per i fan, ma oggigiorno le remaster e i remake sono all'ordine del giorno: sarebbe così strano il ritorno del primo e tanto amato Crysis? Se l'attesa per una versione remaster o remake è troppo lunga, potete rifarvi con Crysis Maximun Edition, la migliore attualmente in circolazione. Lo potete trovare a questo indirizzo.