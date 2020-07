Crysis Remastered rinviato a causa delle critiche dei giocatori

Dopo i diversi leak apparsi in rete qualche giorno fa, Crysis Remastered si è finalmente mostrato agli occhi degli appassionati. Tra le prime immagini di gioco e un fugace gameplay trapelato qualche ora più tardi, è stata svelata anche quella che sarebbe stata la presunta data di lancio dell’attesa remastered di uno dei grandi classici del genere FPS. A spezzare l’entusiasmo però, è arrivata Crytek che con un post pubblicato qualche istante fa ha dichiarato di aver rimandato sia l’uscita del gioco che del prossimo trailer ufficiale.

Anche se la data di lancio di Crysis Remastered non è mai stata confermata in via ufficiale, lo studio tedesco ha tenuto ad avvisare i propri appassionati tramite un lungo post pubblicato sul proprio account Twitter. Lo spezzone di video che era trapelato sul web giorni fa, avrebbe dovuto far parte di un nuovo trailer atteso proprio per la giornata di oggi; purtroppo però al posto del nuovo filmato è arrivato il triste messaggio di rinvio.

We would like to share an important update with you all! pic.twitter.com/ylu0OisDf3 — Crysis (@Crysis) July 1, 2020

Da quanto si può leggere all’interno dell’ultimo tweet dello studio tedesco, il team ha preso nota delle critiche, sia positive che negative, che sono state fatte al gioco dopo i leak degli scorsi giorni. A tal proposito è stata presa la decisione di rinviare i prossimi piani comunicativi per usufruire del tempo extra per migliorare il prodotto finale. Dopo che sul web sono trapelate immagini e video, molti giocatori si sono lamentati delle poche e povere migliorie che il titolo sembrava avere in confronto al gioco originale uscito nel 2007.

Oltre a ciò, Crytek ha tenuto a ricordare che Crysis Remastered è ancora atteso per le piattaforme: PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Mentre al momento i titolo si può già prenotare sulla console Nintendo, il team ha fatto sapere che per pre-ordinare il gioco sulle altre piattaforme ci sarà da aspettare ancora un po. Cosa ne pensate di questo improvviso rimando di Crysis Remastered?