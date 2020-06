Crysis Remastered: data di uscita e immagini scoperte in anticipo

Dopo essere stato annunciato completamente a sorpresa, Crysis Remastered è un pò sparito dai riflettori. Il primo capitolo originale della saga FPS è una vera e propria icona, soprattutto per i giocatori PC. Il ritorno di di Crysis in forma di remastered ha ancora molte carte da svelare agli appassionati, e sembra che sul Microsoft Store brasiliano sia stata pubblicata la pagina del gioco con diverse nuove informazioni a riguardo.

La pagine di Crysis Remastered apparsa sullo store Microsoft brasiliana, si riferisce alla versione del gioco per piattaforma Xbox One. Al momento non è ancora chiaro il prezzo a cui verrà venduto, ma dando un’occhiata alla pagina del negozio digitale si possono trovare alcune informazioni ed immagini del gioco che fino a poco fa erano ancora sconosciute. Tra i primi dettagli sembra che il titolo avrà una dimensione di 7,01 GB e avrà il supporto alla risoluzione 4K HDR.

Una delle cose più interessanti però, riguarda la data di lancio che sembra essere fissata per il prossimo 23 luglio. A quanto pare Crysis Remastered potrebbe arrivare molto prima di quanto potesse sembrare qualche mese fa, manca solamente l’annuncio ufficiale che a quanto sembra potrebbe essere imminente. C’è da dire, che questi dettagli potrebbero essere anche dei meri placeholder inseriti sul Microsoft Store brasiliano.

Se tutto ciò dovesse venire confermato, Crysis Remastered è praticamente a un passo dall’essere rilasciato. Vi ricordiamo che questa remastered includerà solamente il primo capitolo e non includerà in nessuno modo l’espansione Warhead. Voi cosa ne pensate di tutte queste informazioni apparse all’improvviso sullo store Microsoft brasiliano? Siete interessati a rigiocare (o a giocare per la prima volta in assoluto) questa nuova riedizione di uno degli FPS più amati dagli appassionati?