Cuffie JBL Quantum 910P top di gamma in sconto a 231€!

Volete assicurarvi il meglio del meglio in ambito cuffie da gaming, sia per console che per PC? Non potete perdervi le cuffie JBL Quantum 910P in offerta su Amazon: la scelta perfetta per i gamer alla ricerca di un'esperienza audio immersiva e di qualità eccellente. Queste cuffie, ottimizzate per la PlayStation ma compatibili anche con PC, Mac e altre console, offrono una tecnologia all'avanguardia con JBL QuantumSPHERIC 360 e JBL QuantumSOUND Signature. Non da meno, essendo provviste di un'autonomia fino a 39 ore e la comoda funzione di ricarica e gioco, vi garantiranno lunghe sessioni di gioco senza alcuna interruzione. Approfittate ora del prezzo di 231,00€, in calo dal prezzo originale di 290,00€, ottenendo uno sconto del 20%. Non lasciatevi sfuggire questa opportunità per vivere il vostro gaming con un sound senza precedenti.

Cuffie JBL Quantum 910P: per un'esperienza gaming d'eccellenza

Le Cuffie JBL Quantum 910P rappresentano la scelta ottimale grazie alla tecnologia JBL QuantumSPATIAL 360 e QuantumSPHERE 360 che accennavamo già nell'introduzione. Sono in grado di offrire un audio preciso, dettagliato e super coinvolgente su PlayStation, Xbox, Nintendo Switch e PC, rendendo al meglio ogni suono, dai passi più silenziosi alle esplosioni più fragorose. L'aggiunta dell'Head Tracking intensifica ulteriormente l'esperienza, permettendovi di essere veramente al centro dell'azione.

Anche il comfort è un punto a favore di questo modello top di gamma, garantito dall'archetto leggero e dai cuscinetti in Memory Foam che le rendono un acquisto davvero incredibile. Sia che vogliate immergervi completamente nei vostri giochi preferiti, sia che desideriate godervi la musica con una qualità del suono di alto livello tra una partita e l'altra, queste cuffie sapranno sicuramente soddisfare le vostre esigenze.

Attualmente disponibili a 231,00€, rispetto al prezzo originale di 290,00€, le Cuffie JBL Quantum 910P rappresentano un'offerta eccezionale per tutti i gamer alla ricerca della miglior esperienza audio, senza compromessi. E grazie alle rate a tasso zero con Cofidis potete anche dilazionare la spesa in quante più mensilità preferite, così da non pesare sulle vostre tasche!

Vedi offerta su Amazon