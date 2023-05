Continuano le offerte della Gaming Week di Amazon e, tra queste, vi segnaliamo ora uno sconto relativo ad un ambitissimo accessorio PlayStation, ideale qualora siate alla ricerca di un eccellente paio di cuffie da gaming che possano portare al massimo l’esperienza di gioco sulla console Sony!

Stiamo parlando, ovviamente, delle sempre splendide cuffie Pulse 3D che, nella loro colorazione nera (per altro la più ambita tra le varie disponibili), sono oggi in sconto su Amazon del 16%, con anche il vantaggio di ricevere un extra sconto di circa 4 euro al momento del checkout (e senza che dobbiate fare nulla, né attivare alcunchè!). In questo modo, potrete pagare queste splendide cuffie soli 79,80€, al netto del prezzo originale di 99,99€!

Compatibili anche con PS4 e PC tramite la chiavetta USB inclusa nella confezione, le Pulse 3D sono cuffie leggere e confortevoli, considerate un vero e proprio “must buy” tra gli accessori PlayStation, viste le loro eccezionali qualità acustiche, ed il loro ottimo rapporto qualità/prezzo. Al netto di performance che potrebbero erroneamente sembrare molto comuni, queste cuffie sono infatti tra le pochissime a saper sfruttare le potenzialità della tecnologia Tempest 3D di PlayStation, che garantisce un’esperienza di gioco totalmente immersiva, grazie a un eccellente posizionamento audio!

Parliamo, dunque, di cuffie performanti, ma anche comode e leggere: progettate per offrire il massimo comfort anche durante lunghe sessioni di gioco grazie agli ottimi padiglioni in memory foam, capaci di adattarsi stabilmente alle orecchie, garantendo anche un’ottimo isolamento acustico.

Anche il design è eccezionale, riprendendo quelle che sono le linee della livrea di PS5, le Pulse 3D si confermano, sin dal loro lancio, come un prodotto che ha davvero pochi rivali sul mercato, specialmente considerando lo sconto disponibile oggi!

Ciò detto, non ci resta che invitarvi a completare quanto prima il vostro acquisto e, per questo, vi suggeriamo di fiondarvi subito sulla pagina Amazon dedicata al prodotto! Inoltre, non dimenticate che proprio in queste ore, sono anche attive le imperdibili offerte della Amazon Gaming Week, con tanti sconti dedicati proprio al mondo dei videogame, e relativi accessori!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!