Cuphead: in attesa del DLC, Studio MDHR ci delizia con una clip pazzesca

Cuphead è stato sicuramente una delle opere più incredibili della scorsa generazione. Sviluppato dai ragazzi di Studio MDHR, il titolo non è altro che un shooter diabolico ispirato a titoli come Contra e Gunstar Heroes, il tutto con una veste anni 30 che ha fatto innamorare milioni di persone in tutto il mondo. Nato come esclusiva Xbox, il gioco ora è disponibile anche sugli store Nintendo Switch e PS4 e per questo vi invitiamo assolutamente di recuperarlo.

Realizzato interamente a mano con la stessa cura in cui si disegnavano e animavano i primi cartoni Disney, Cuphead riesce a fondersi con musiche jazz che ci catapulteranno direttamente in quel periodo pre seconda guerra mondiale. Da tempo ormai si aspetta con trepidazione il famoso DLC The Delicious Last Course rimandato così tante volte che la gente sta cominciando a pensare che più che una espansione si tratta di un vero e proprio sequel. Per chi comunque non lo sapesse, incrociando le dita, questa è in programma proprio per quest’anno anche se negli ultimi mesi il team di sviluppo non ha dichiarato ancora nessuna novità a riguardo.

Studio MDHR, proprio in queste ore però, ha rilasciato sul proprio profilo Twitter ufficiale una clip a dir poco sbalorditiva che vi lasceremo qui di seguito. Il breve filmato è stato pubblicato per sponsorizzare il museo di Cuphead situato a Melbourne in Australia nel quale conterrà ben 100 modelli che si animeranno grazie all’aiuto della luce stroboscopica.

A marvel of the modern age!! We're thrilled to share this first-ever look at the Cuphead museum exhibit in motion. Housed at @ACMI in Melbourne for the next decade, this 3D-printed Zoetrope contains over 100 individual models that "animate" with the help of strobing light! pic.twitter.com/tjRXhasL8o — Studio MDHR (@StudioMDHR) April 12, 2021

Insomma, in attesa di novità riguardanti l’atteso di DLC di Cuphead dobbiamo fare i nostri complimenti al team, il quale è riuscito a creare un vero e proprio fenomeno. L’opera risulta ancora oggi essere godibile e divertente e noi, come voi del resto, non vediamo l’ora di buttarci in una nuova e sensazionale avventura assieme a Cuphead e Mugman.