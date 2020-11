Cuphead: il DLC The Delicious Last Course rinviato nuovamente

Tra le nuove IP uscite durante l’ottava generazione videoludica, abbiamo assistito a titoli che hanno saputo segnare molti giocatori. Tra questi è impossibile non citare Cuphead, il titolo d’esordio dei ragazzi di Studio MDHR. Il titolo è riuscito fin da subito ad incuriosire una grossa fetta di appassionati grazie al suo stile inconfondibile ripreso dai cartoni animati anni ’30 tra autori leggendari come Walt Disney e Iwerks.

Ora, Studio MDHR ha pubblicato un nuovo comunicato per aggiornare gli appassionati sull’attesissimo DLC di Cuphead chiamato The Delicious Last Course. Sfortunatamente non ci sono buone notizie ad attendere i fan, dato che il DLC è stato nuovamente rimandato a una data non meglio specificata del 2021. Tra i motivi che hanno costretto il team ad un ennesimo rinvio c’è anche la difficoltà nell’affrontare lo sviluppo del progetto durante la pandemia mondiale.

In the wake of the ongoing global pandemic affecting so many, we have made the difficult decision to push back the release of The Delicious Last Course. For our wonderful Cuphead community, we've prepared a letter from Studio MDHR founders Chad & Jared Moldenhauer to share more. pic.twitter.com/XiU57Wcn1y — Studio MDHR (@StudioMDHR) November 25, 2020

Non è la prima volta che il team statunitense decise di posticipare l’uscita del DLC di Cuphead, e le motivazioni sono sempre state volte al raggiungimento di una qualità generale che possa soddisfare sia i ragazzi dello Studio MDHR, ma soprattutto i tantissimi appassionati che hanno adorati il folle titolo. Come detto nel comunicato, al momento non esiste una data meglio specificata per questo DLC, per tanto serve ancora un po’ di pazienza per capire meglio quando potremo tornare nelle Inkwell Islands.

Speriamo di avere buone nuove molto presto dai ragazzi di MDHR, nel frattempo, sono diversi gli appassionati che cominciano a credere che questo DLC possa nel tempo tramutarsi addirittura in un sequel. Cosa ne pensate di questo ennesimo rinvio del DLC The Delicious Last Course di Cuphead? Pensate anche voi che il contenuto post lancio possa trasformarsi effettivamente in un vero e proprio sequel?