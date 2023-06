Se la Nintendo Switch è diventata il vostro più fedele compagno di viaggi, avrete sicuramente bisogno di una custodia che la protegga da graffi, urti e polvere. Il nostro consiglio è di dare uno sguardo a questo modello stiloso e compatto, oggi scontato a soli 29,74€!

Su Amazon, infatti, la custodia per Nintendo Switch di marca tomtoc è in offerta del 15% rispetto al suo prezzo di listino di 34,99€. Si tratta di uno sconto davvero interessante, per cui vi invitiamo ad approfittarne il prima possibile per non perdere l’occasione.

La custodia di per sé stata realizzata su misura per Nintendo Switch (sia il modello base che l’OLED), quindi calzerà a pennello, proteggendo la console da qualsiasi agente esterno la possa rovinare. Inoltre, è anche resistente all’acqua, giacché potrete stare tranquilli anche nello sfortunato caso in cui doveste rovesciarvi sopra del liquido.

Nonostante sia super resistente, la custodia presenta un design minimalista e sottile che la rende perfetta da infilare in una borsa o zaino per essere portata con sé ovunque. Inoltre, grazie all’apposito scompartimento interno rimovibile potrete portare con voi fino a 20 cartucce, non dovendo così rinunciare ai vostri giochi preferiti e tenendoli sempre in ordine.

Infine, la custodia ha anche una comoda tasca esteriore, perfetta per inserire accessori come cuffiette o gli strap dei joy-con. La vostra Switch sarà, dunque, protetta al 100%, il tutto senza dover rinunciare a nessuna comodità.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi alla pagina dedicata al prodotto. Il nostro consiglio è quello di completare quanto prima il vostro acquisto, dato che le scorte disponibili potrebbero terminare a breve!

