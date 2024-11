Cyberpunk 2077, le vendite del gioco sono da capogiro

Cyberpunk 2077 (acquistabile su Amazon) ha raggiunto un importante traguardo commerciale con oltre 30 milioni di copie vendute. L'espansione Phantom Liberty ha aggiunto ulteriori 8 milioni di vendite.

Nonostante un lancio problematico nel 2020, caratterizzato da alcuni bug e criticità tecniche (soprattutto su console), Cyberpunk 2077 è riuscito a risollevarsi grazie agli sforzi di CD Projekt Red nel migliorare il gioco. L'azienda polacca ha lavorato intensamente per correggere i difetti e aggiungere nuovi contenuti, culminando con il rilascio dell'espansione Phantom Liberty nel 2023.

Il successo commerciale di Cyberpunk 2077 lo posiziona tra i titoli più venduti di sempre, avvicinandosi alla top 20. Sebbene ancora lontano dai numeri di The Witcher 3 (oltre 50 milioni di copie), questi risultati confermano la capacità di CD Projekt Red di creare prodotti di grande richiamo.

Durante una recente conferenza finanziaria, CD Projekt ha fornito aggiornamenti sui progetti futuri. Cyberpunk 2 è attualmente in sviluppo presso vari studi del gruppo, mentre il prossimo capitolo della saga di The Witcher (nome in codice "Polaris") è entrato in piena produzione.

Piotr Nielubowicz, CFO di CD Projekt, ha dichiarato: "Sono lieto di annunciare che diverse settimane fa [Polaris] è passato alla produzione su larga scala. Tra tutti i nostri progetti, questo è attualmente il più avanzato e stiamo iniziando la fase di sviluppo più intensa".

Non c'è dubbio che questo successo di Cyberpunk 2077 dimostra che CD Projekt Red è stata sicuramente capace di reagire alle problematiche, riuscendo anche a mantenere la fiducia dei giocatori nel lungo periodo (cosa non facile). Con nuovi ambiziosi progetti in cantiere (come The Witcher "4"), l'azienda polacca si conferma come uno degli sviluppatori più importanti e seguiti del settore.

La speranza, ovviamente, è quella che il prossimo lancio possa soddisfare tutti, dalla critica ai giocatori.