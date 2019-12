Cyberpunk 2077: CD Projekt RED mostra al pubblico una statua enorme di V

L’ultima stagione videoludica dedicata a questo 2019 è praticamente arrivata alla sua fine. Dopo svariati mesi ricchi di titoli come Death Strading, Gears 5, Borderlands 3, Jedi Fallen Order e tanto altro ancora, i prossimi mesi tenderanno a essere un pochino più mosci. Ovviamente il 2020 si prospetta l’ennesimo anno a dir poco ricco di contenuti per il popolo di videogiocatori. Con l’arrivo del tramonto generazionale le nostre amate console si preparano a sparare le ultime cartucce grazie a opere come The Last of Us 2, Final Fantasy 7 ed il tanto atteso Cyberpunk 2077.

Sicuramente l’opera dei CD Projekt RED è come una delle più attese del 2020. Già dal suo annuncio Cyberpunk 2077 ha saputo stuzzicare la fanbase dello studio in una maniera molto intelligente. Tra campagne marketing a dir poco emblematiche e svariati video di gameplay il team di sviluppo polacco ha sicuramente offerto un’ottima mole contenutistica per i fan i attesa. Durante la giornata odierna però un’altra interessante “novità” ha saputo catturare l’attenzione della fanbase del gioco (e non solo).

Attraverso un post social comparso sulla pagina ufficiale Facebook di CD Projekt RED siamo venuti a scoprire che dentro gli uffici polacchi c’è un’enorme statua dedicata al protagonista di Cyberpunk 2077. La statua in questione ricorda molto quella presente nella Collector Edition del gioco, con l’unica differenza che in questo caso è in scala reale. Probabilmente questa particolare versione di V non verrà mai resa disponibile alla vendita, quindi per adesso non esistono possibilità di acquistare una copia simile.

Sicuramente questo particolare dettaglio farà “sbavare” i vari fan in attesa di Cyberpunk 2077. Come sempre, fateci sapere cosa ne pensate voi di questa notizia! Vi ricordiamo che il gioco sarà disponibile dal prossimo 16 Aprile per PlayStation 4, Xbox One, PC e anche Google Stadia.