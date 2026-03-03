Avatar di Ospite RAM Pro #602 0
0
aspettato cinque anni per averlo su Game Pass, e solo ora ci pensano? cmq meglio tardi che mai immagino
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite Net Soul #723 0
0
Ma la storia della finta email con 'Melissa McGamepass' è geniale dai 😂 hanno nascosto la v in grassetto, il breathtaking, il wake up... o sono dei geni del marketing o qualcuno si è davvero divertito troppo. Dopo il disastro del lancio del 2020 non avrei mai scommesso su una rimonta del genere, eppure eccoci qua.
Questo commento è stato nascosto automaticamente.