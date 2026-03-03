Poche notizie possono scuotere la community quanto l'arrivo di un titolo del calibro di Cyberpunk 2077 su Xbox Game Pass. Il servizio di Microsoft potrebbe essere sul punto di aggiungere uno dei giochi più discussi dell'ultimo decennio al proprio catalogo, e gli indizi disseminati dall'account ufficiale Xbox Game Pass su X stanno facendo impazzire i fan di mezzo mondo. Si tratterebbe di un momento significativo per il servizio in abbonamento, considerando che il gioco di CD Projekt RED non è mai stato disponibile su Game Pass dalla sua uscita ad oggi.

Il teaser si presenta come una finta email interna firmata da una certa "Melissa McGamepass", con un testo che invita il social team a prepararsi per l'annuncio di un nuovo titolo, descrivendo "mondi mozzafiato da esplorare" e chiedendo la massima riservatezza. L'autrice della mail fa persino riferimento a come la precedente comunicazione fosse finita su r/xbox, il subreddit dedicato all'ecosistema Microsoft, in un tocco di auto-ironia che ha divertito la community.

I fan più attenti hanno immediatamente scomposto ogni dettaglio del post come se si trattasse di un ARG (Alternate Reality Game). Il riferimento al "wake up social team" richiama direttamente la celebre battuta di Johnny Silverhand, il personaggio interpretato da Keanu Reeves, che nel trailer d'annuncio del gioco dice al protagonista "wake the f*** up, samurai". La lettera "v" in grassetto nel corpo del messaggio è stata interpretata come un chiaro riferimento a V, il protagonista del gioco.

Non è tutto: l'uso della parola "breathtaking" per descrivere il nuovo arrivo su Game Pass riporta alla mente uno dei momenti più iconici della storia recente del gaming. Durante la conferenza Microsoft all'E3 2019, Keanu Reeves salutò il pubblico presente e un fan gridò "you're breathtaking!", al che l'attore rispose con la stessa frase. Un momento diventato virale che ha segnato indelebilmente la promozione di Cyberpunk 2077.

La storia di Cyberpunk 2077 su Xbox è intrecciata da episodi controversi. Nel 2021, un trailer promozionale realizzato da Xbox per il lancio del cloud gaming sulle console includeva filmati del gioco, portando CD Projekt a smentire qualsiasi piano per portarlo su Game Pass. Un precedente che rende questo nuovo teaser ancora più interessante da decifrare.

Vale la pena ricordare che il lancio originale del gioco, avvenuto nel dicembre 2020, fu uno dei più problematici nella storia del gaming moderno. Dopo tre rinvii, l'RPG open world ambientato nella distopica Night City arrivò su PC e console con bug gravi e performance disastrose, specialmente su PlayStation 4 e Xbox One. Sony arrivò a rimuoverlo temporaneamente dal PlayStation Store, furono offerti rimborsi e CD Projekt dovette affrontare cause legali dagli investitori.

Il riscatto è arrivato nel tempo, attraverso aggiornamenti massicci, la patch next-gen per PlayStation 5 e Xbox Series X|S e l'espansione Phantom Liberty, che ha ridefinito completamente la percezione del titolo nella community. I dati di vendita comunicati a novembre 2025 raccontano una storia di clamorosa rimonta: 35 milioni di copie vendute in cinque anni, a un ritmo superiore rispetto a The Witcher 3, che ne aveva raggiunte 30 milioni in sei anni.