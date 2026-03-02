Nel mondo dei videogiochi, i dettagli nascosti e i potenziali Easter egg sono capaci di scatenare vere e proprie cacce al tesoro nella community, e Resident Evil Requiem — il nono capitolo della storica saga survival horror di Capcom — non fa eccezione. Nelle ultime ore, i giocatori più attenti hanno individuato quello che sembrava essere un dettaglio imperdibile: il numero di cellulare di Leon S. Kennedy, visibile sullo schermo del telefono della protagonista Grace Ashcroft durante il gioco. La scoperta ha immediatamente acceso l'entusiasmo dei fan, alimentando la speranza di un Easter egg interattivo degno della tradizione della serie.

Uno screenshot che mostra il caller ID con il numero di Leon ha rapidamente fatto il giro dei social, raccogliendo oltre 25.000 like su X/Twitter in pochissimo tempo. La domanda era inevitabile: qualcuno ha provato a chiamarlo davvero? La risposta, purtroppo per i fan dell'agente speciale più iconico della saga, è tanto semplice quanto deludente.

Chi ha provato a comporre il numero ha ricevuto soltanto un messaggio automatico: "Il numero non è attivo."

Il numero in questione è 266-555-0173, e come tutti i numeri con prefisso 555, si tratta di un identificativo fittizio per definizione. Questa convenzione, mutuata direttamente dall'industria cinematografica e televisiva americana, prevede che il range 555 sia riservato esclusivamente a produzioni audiovisive e videoludiche, proprio per evitare che sullo schermo appaia il numero reale di qualche ignaro cittadino. Capcom ha semplicemente seguito una prassi consolidata del settore, senza nascondere alcun contenuto segreto dietro quelle cifre.

Nonostante l'assenza di qualsiasi Easter egg, la community non ha perso il suo proverbiale senso dell'umorismo. Sui forum e sui social sono fioccate le reazioni più creative: "Sì, un tizio con un taglio di capelli orrendo mi ha tirato un calcio rotante e ha detto qualcosa su Raccoon City", ha scritto un utente. Un altro ha fantasticato: "Immagina di chiamare e sentirti rispondere solo con 'Dove stanno andando tutti, al bingo?'", citando una delle battute più memorabili della saga. Non è mancato nemmeno chi ha evocato Claire Redfield come risposta al numero, giocando con le relazioni tra i personaggi.