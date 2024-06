Cyberpunk 2077, questa mod italiana con path tracing e 8K è incredibile

Una nuova mod italiana realizzata da Massihancer, per Cyberpunk 2077 promette di rivoluzionare l'esperienza visiva del gioco, spingendola ai limiti del realismo grazie a una serie di aggiustamenti visivi e l'utilizzo della tecnologia DLSS 3.7. Chiamata "Perfect Weather", questa mod è stata sviluppata per esaltare il path tracing, offrendo un'esperienza in 8K che sfrutta al massimo le capacità delle schede grafiche RTX 4090.

Miglioramenti Visivi Estesi

"Perfect Weather" include numerosi miglioramenti visivi, tra cui effetti atmosferici e illuminazione perfezionati, che mirano a raggiungere il massimo realismo possibile. La mod sfrutta un preset personalizzato tramite Reshade, che apporta significative migliorie rispetto alla versione nativa del path tracing del gioco.

Tra le caratteristiche principali del preset personalizzato troviamo:

Erba e vegetazione realistica : La natura di Night City prende vita con dettagli senza precedenti.

: La natura di Night City prende vita con dettagli senza precedenti. Miglioramento delle ombre e dell'illuminazione indiretta : Grazie a Complete RT, l'unico shader per ray tracing con tecnologia Restir G.I., le scene notturne e gli ambienti interni appaiono più profondi e realistici.

: Grazie a Complete RT, l'unico shader per ray tracing con tecnologia Restir G.I., le scene notturne e gli ambienti interni appaiono più profondi e realistici. Color grading curato : Ogni scena è calibrata per offrire un'esperienza visiva bilanciata e cinematografica.

: Ogni scena è calibrata per offrire un'esperienza visiva bilanciata e cinematografica. Profondità di campo dinamica : Gli oggetti lontani si sfocano realisticamente, migliorando l'immersione.

: Gli oggetti lontani si sfocano realisticamente, migliorando l'immersione. Immersive Camera Mod: La visuale di gioco diventa più coinvolgente e realistica.

Collaborazioni con Altre Mod

"Perfect Weather" non si limita a migliorare il path tracing; integra anche altre mod popolari per ottimizzare ulteriormente l'esperienza visiva. Tra queste troviamo il Nova LUT di Cyanidex, l'HD Reworked Project di HalkHogan e l'Ultra Plus Better Path Tracing PT 21. Inoltre, un pacchetto macchine migliora la varietà e il realismo dei veicoli in gioco.

Un Nuovo Standard per il Gaming

Il risultato finale è visibile in tutta la sua gloria in 8K grazie alla potenza della RTX 4090. Gli utenti possono godere di un Cyberpunk 2077 come mai visto prima, con una qualità visiva che stabilisce nuovi standard nel gaming. Per chiunque voglia immergersi in un'esperienza di gioco ultra-realistica, "Perfect Weather" è una mod da non perdere.