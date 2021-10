Da oggi ogni singolo gioco PS3 è avviabile su PC (un risultato straordinario)

Ve lo ricordate RPCS3? Si tratta dell’emulatore PlayStation 3 più conosciuto e apprezzato del web. Nel corso degli anni questo emulatore ha subito diversi aggiornamenti e sin da quando è stato creato (2011) ha visto mano a mano sempre più giochi venire integrati, rendendolo di fatto un buon metodo per giocare ai titoli PS3 senza dover necessariamente possedere la console (ma, chiaramente, con l’obbligo di possedere i giochi originali).

A distanza di ben 10 anni, il team di RPCS3 ha condiviso un messaggio su Twitter che annuncia, ufficialmente, la fine dei lavori preliminari sui giochi PS3, ora tutti avviabili su PC:

“Siamo lieti di annunciare che RPCS3 ora ha un totale di ZERO giochi nello stato “Nothing”! Ciò significa che tutti i giochi e le applicazioni conosciute, per lo meno, riescono ad avviarsi sull’emulatore. Il tutto senza problemi che ne impediscono l’avvio dei giochi. Non vediamo l’ora di svuotare anche la casella “Loadable”.

Durante questi 10 anni sono stati tracciati più di 6000 giochi, di conseguenza poter arrivare a far avviare ogni singolo titolo e applicazione è già di per se un risultato straordinario. È importante specificare che questo non significa che tutti i titoli siano effettivamente giocabili, molti presentano diversi problemi, bug, glitch, alcuni neanche superano le schermate di caricamento. Tuttavia, nel corso dei prossimi anni aumenterà certamente il numero di videogiochi interamente funzionanti sull’emulatore, che ora ne conta ben 2054 completamente giocabili dall’inizio alla fine e senza problemi di sorta (che tutto sommato, è già qualcosa).