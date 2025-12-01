Avatar di Ospite PHP Hero #936 0
0
ha ragione sul fatto che chi spinge l'AI spesso non capisce niente di creatività vera
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Mursey Tom's Hardware Logo small
0
ha ragione sul fatto che chi spinge l'AI spesso non capisce niente di creatività vera
Non sono d'accordo.
Avere strumenti IA che mettono in pratica le idee delle persone porterebbe a tante storie nuove ed innovative, certo non bisogna basarsi sugli shorts che vanno di moda adesso...
Questo commento è stato nascosto automaticamente.