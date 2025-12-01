Avatar di Ospite CPU_Admin #644 0
boh io compro ancora fisico per rivenderli dopo
Chissà quanto valgono adesso quelle big box per pc che ho buttato 10 anni fa
Ho avuto la malsana idea di fare un conto di alcune mie vecchie big box... mi è venuto da piangere
ma scusa se uno vuole la scatola dove sta il problema? io tengo tutto in ordine sulla mensola e mi piace così
secondo me esageri. Nintendo almeno mette ancora il gioco completo nelle cartucce
Il titolo del pezzo inizia letteralmente con "per me". È un articolo di opinione pensato proprio per generare discussione. Tu mi stai dicendo che preferisci acquistare scatole ancora, non vedo dove ci sia il problema :)
Non per tutti i giochi. Anche Nintendo ora sta cominciando a mettere dei download.
vabbè
E invece inondarci di merce inutile a bassissimo prezzo dai vari AliExpress, Temù, Hazur è sostenibile e riduce l'inquinamento?
Senza dimenticare che non possediamo più alcun gioco ma spediamo soldi in licenze assolutamente revocabili.
Non condivido per nulla.
Il gioco a meno di handshake online o gioco always online è tuo ancjhe adesso, ovviamente va scaricato e tenuto installato, possono anche buttare giù server o servizi come Live o PSN, ma nulla ti vieterà di giocare interamente la parte offline, non si tratta di pura licenza, come le controparti digitali,ma di vero possesso.
Ha poco valore di rivendibilità, probabilmente, ha perso tutto il romanticismo del passato, sicuramente.
Ma per una moltitudine di giochi non è cambiato nulla, chi dice il contrario vuole solo forzare un futuro che probabilmente sarà inevitabile, vedi lato pc è già il presente, ma non è ancora qui almeno per le console.
E invece inondarci di merce inutile a bassissimo prezzo dai vari AliExpress, Temù, Hazur è sostenibile e riduce l'inquinamento? Senza dimenticare che non possediamo più alcun gioco ma spediamo soldi in licenze assolutamente revocabili.
Se compri su GOG non sono PER NULLA REVOCABILI !
Non condivido per nulla. Il gioco a meno di handshake online o gioco always online è tuo ancjhe adesso, ovviamente va scaricato e tenuto installato, possono anche buttare giù server o servizi come Live o PSN, ma nulla ti vieterà di giocare interamente la parte offline, non si tratta di pura licenza, come le controparti digitali,ma di vero possesso. Ha poco valore di rivendibilità, probabilmente, ha perso tutto il romanticismo del passato, sicuramente. Ma per una moltitudine di giochi non è cambiato nulla, chi dice il contrario vuole solo forzare un futuro che probabilmente sarà inevitabile, vedi lato pc è già il presente, ma non è ancora qui almeno per le console.
Ho molte copie fisiche, ho anche un lettore blue ray ma non è fisicamente connesso al PC. Poi molti giochi manco più si installano
L' unica soluzione è https://www.gog.com/en/gog-preservation-program
Purtroppo l'online (download e gioco multiplayer) oggi non è ancora affidabile è non tutti hanno una connessione "Veloce". o possono permettere un abbonamento Mensile. E tieni conto le volte che i Server hanno dei problemi.
poi domani mattina si svegliano lo tolgono dalo store e lo hai perso.
