Avatar di Ospite Root_Shield #741 0
0
ma Dark Messiah lo adoravo, calciare i nemici giù dalle scale era una soddisfazione che pochi giochi ti hanno mai dato. contento che qualcuno ci stia ancora lavorando sopra
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Mursey Tom's Hardware Logo small
0
20 anni fa aveva una grafica che faceva cadere la mascella, qualcosa deve essere andato storto nell'evoluzione tecnologica.
Questo commento è stato nascosto automaticamente.