YouTube rivela un passato di "parry perfetti" per il director di Clair Obscur

Il connubio tra azione frenetica e strategia a turni di Expedition 33 ha finalmente una spiegazione concreta. Guillaume Broche, il creative director di Clair Obscur, RPG che ha rivoluzionato il concetto di combattimento a turni con meccaniche tipiche dei giochi d'azione, nasconde un talento impressionante. La sua passione quasi ossessiva per Devil May Cry, e la sua maestria nelle meccaniche di parry e schivata hanno plasmato profondamente l'anima ludica del suo ultimo progetto, creando un ponte inaspettato tra due generi apparentemente inconciliabili.

Durante una ricerca su Reddit, GamesRadar ha scoperto che Broche non è solo un game designer visionario, ma anche un giocatore eccezionale. Il suo profilo YouTube ospita una collezione di video impressionanti in cui affronta i boss più temibili di Devil May Cry 5 senza subire alcun danno. In uno di questi, utilizza lo stile Royal Guard di Dante per bloccare e respingere gli attacchi dello scontro finale, ottenendo il punteggio perfetto SSS, la massima valutazione possibile nel gioco.

La sua dedizione alla perfezione esecutiva traspare chiaramente dalla descrizione di un video dove afferma che "Royal Guard is life", confermando quanto le meccaniche di parata rappresentino per lui non solo un elemento di gameplay, ma quasi una filosofia di design. Questa passione per l'anticipazione degli attacchi nemici e la precisione millimetrica nelle reazioni si è trasformata nel nucleo fondamentale dell'esperienza di Clair Obscur.

L'influenza di titoli action come Devil May Cry e Sekiro sul design di Clair Obscur appare ora lampante. Broche ha trasferito la soddisfazione viscerale del parry perfetto in un contesto dove tradizionalmente regna il calcolo freddo della strategia. L'ibridazione dei generi non è stata dunque una semplice scelta di design, ma il riflesso naturale delle esperienze personali del creatore e della sua visione del combattimento ideale.

Nonostante la centralità delle meccaniche di parata e schivata, Clair Obscur mantiene comunque la profondità strategica tipica degli RPG. Un giocatore è riuscito addirittura a completare il gioco senza utilizzare né parate né schivate, dimostrando la versatilità del sistema di progressione. L'equilibrio tra azione e strategia rappresenta il vero trionfo della formula ludica concepita da Broche.

Una volta ammaliati dal fascino della parata perfetta, non si torna più indietro: è pura scienza.

La solidità dell'impianto RPG permette di creare build diverse e potenti, capaci di far sentire il giocatore quasi come se stesse "rompendo" il gioco. È proprio questa libertà di approccio che consente di aggirare alcuni dei meccanismi di combattimento principali, richiedendo però una conoscenza approfondita dei sistemi di gioco. Conoscendo la passione di Broche per la padronanza tecnica, è facile immaginare che apprezzerebbe l'impegno e la dedizione necessari per completare il gioco con un approccio così non convenzionale.

L'unicità di Clair Obscur risiede proprio nella sua capacità di soddisfare sia i puristi della strategia a turni che gli appassionati dell'azione frenetica. La scoperta del background di Broche come virtuoso di Devil May Cry non fa che confermare quanto le passioni personali possano trasformare radicalmente le convenzioni di genere, aprendo nuove strade all'evoluzione.