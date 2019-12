Darksiders Genesis, il team punta alle massime prestazioni su Switch

Darksiders Genesis arriverà su Google Stadia e PC a dicembre e nel febbraio prossimo su tutte le console inclusa la Switch. Il CEO dello sviluppatore Airship Syndacate, Joe Madureira ha parlato con il sito Nintendo Everything delle sfide poste dalla versione per console Nintendo sopratutto dal punto di vista tecnico e non solo.

Per quanto riguarda i contenuti, Madureira promette che su console Nintendo questi saranno al 100% gli stessi presenti anche su PlayStation 4, Xbox One e PC. Dal punto di vista tecnico, invece, bisognerà fare qualche compromesso: “Certamente Switch è dal punto di vista tecnico una console molto diversa dalle altre, quindi dovremo trovare un compromesso ma il team sta lavorando duro perché questa versione riesca al meglio”. Airship Syndacate punta infatti a raggiungere la più alta risoluzione e il maggior framerate possibili anche su console Nintendo.

Sulla versione Switch è intervenuto anche il presidente della società, Ryan Stefanelli che ha ricordato l’esperienza del team su Battle Chasers Nightwar, il primo titolo sviluppato dallo studio dopo lo scioglimento del team originale di Darksiders: “Il gioco aveva rappresentato una sfida unica nel suo genere perché la Switch era appena uscita e il motore grafico Unity era abbastanza nuovo sulla console”. Alla luce di questa esperienza lo sviluppatore si dice fiducioso sul risultato finale di Darksiders Genesis. “Spero che gli utenti della Switch rimarranno soddisfatti del risultato – ha detto- Ci piace molto l’idea di portare un nuovo gioco della serie Darksiders su Switch. Non vediamo l’ora”.

Nonostante la grafica isometrica, il team di sviluppo spiega che dal punto di vista grafico il gioco è abbastanza complesso con molti elementi “realistici”. Airship Syndacate ha comunque iniziato a lavorare su Darksiders Genesis molto prima rispetto a quanto accaduto con Battle Chasers. Il gioco sarà è uno spin-off e allo stesso tempo un prequel della serie principale con una formula diversa rispetto agli altri episodi che lo rende più vicino a titoli come Diablo. Il gioco uscirà il 5 dicembre per Google Stadia e PC, mentre il 14 febbraio 2020 sulle console casalinghe.