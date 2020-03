Darksiders Genesis, l’ultimo update migliora la mappa di gioco

Airship Syndicate ha recentemente rilasciato un nuovo update per Darksiders Genesis, contenente diverse modifiche e ottimizzazioni per il capitolo prequel della celebre saga dei cavalieri dell’apocalisse. Un aggiornamento decisamente atteso, che va a sistemare alcune criticità dell’opera rendendo l’esperienza di gioco ora ancor più godibile e pulita.

A ricevere le modifiche di maggior rilievo è stata la mappa di gioco, che ora è decisamente più utile e funzionale. All’interno di essa è infatti finalmente stato aggiunto un puntatore che indica la posizione del giocatore e un sistema che porta la mappa a centrarsi su di esso ogni qual volta venga aperta.

I miglioramenti portati da questa patch non si fermano ovviamente qui e Airship Syndicate ha risolto diverse problematiche relative anche all’HUB di gioco, introducendo nuove scorciatoie e rendendo le fasi platform meno difficoltose grazie ad un differente timing. Non mancano poi ovviamente innumerevoli bug fixes e ottimizzazioni varie all’interno di questo ultimo aggiornamento per Darksiders Genesis, come la risoluzione di un gran numero di problematiche inerenti ai vari livelli del titolo.

Per poter dare un’occhiata alla lista completa dei cambiamenti di questa patch potete dare un’occhiata a questo link.

Grazie a tale update Darksiders Genesis diventa ancor più godibile, migliorando un’esperienza già di per sé ottima. Come riporta anche la nostra recensione, che potete trovare comodamente qui, infatti: “Darksiders Genesis è un titolo solido e deciso, che non sfigura al cospetto degli illustri predecessori ma che non riesce purtroppo ancora a far entrare l’intrigante saga nel firmamento dei capolavori. Un ottimo level design, un gameplay dinamico e una direzione artistica di livello rendono però Darksiders Genesis un titolo assolutamente consigliato per tutti gli amanti degli hack ‘n’ slash, che troveranno nel titolo di Airship Syndicate un’opera completa ed ammaliante.”