Nei giorni scorsi si è tornati a parlare di Days Gone, una delle molteplici esclusive PlayStation 4 che è stata sviluppata dai ragazzi di Bend Studio. A riportare l’attenzione sul progetto è stato John Gravin, game director dell’open world post-apocalittico a tema infetti il quale, dopo essersene andato dallo studio, ha voluto porsi in modo parecchio spigoloso contro le recensioni che ottenne nel momento del lancio il gioco a cui aveva lavorato.

Ora, a distanza da giorni dalle dichiarazioni del director ex-Bend Studios, è stato lo stesso team di sviluppo ad aprire bocca nei confronti di quanto detto da Garvin. Con un post ufficiale, lo studio statunitense ha affermato di aver preso le distanze da quanto dichiarato da John Garvin, sottolineando con forza che le parole dell’ex-game director di Days Gone (lo potete acquistare su Amazon) non equivalgono al pensiero che ha il team nei confronti delle recensioni e di come era stato recepito il titolo PS4.

“Il nostro studio è immensamente orgoglioso del lavoro che è stato fatto con Days Gone e siamo grati a tutti gli sviluppatori che ci hanno messo il cuore e l’anima. Siamo anche incredibilmente onorati per tutto il supporto che ci è stato dimostrato dalla nostra community di appassionati e continueremo a condividere tutto il vostro entusiasmo per il nostro mondo e i nostri personaggi mentre guardiamo al futuro”, questo è quanto si può leggere all’interno del comunicato pubblicato di recente.

John Garvin ha lasciato Bend Studio poco tempo dopo il lancio di Days Gone, e una delle cause fu proprio una visione differente con Sony sulla visione di un futuro per la saga e lo sviluppo di un possibile sequel alle avventure di Deacon e compagni.

Prima di salutarci vi consigliamo di fare un salto anche sul nostro canale YouTube, dove potrete trovare video dedicati al mondo videoludico a 360 gradi.